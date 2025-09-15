台北市「老人公寓」停擺 「青銀共居」今年僅剩3學生

2025/09/15 06:40

前市長柯文哲推「青銀共居」，至今仍在「試辦」，只在陽明老人公寓推4間雙人房給學生住。（記者蔡愷恆攝）

在陽明老人公寓居住近5年的黃珠老奶奶說，很喜歡裡面學生舉辦的活動。圖為她近5坪大套房內擺滿書籍、畫作及上課作品。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕1995年、前市長陳水扁時期，台北市興建陽明、朱崙、中山、大同4棟「老人公寓」，提供無自用住宅及一定比例給經濟弱勢長者居住，有單、雙人房，空間約4、5坪，租金介於1萬3000元至2萬8000元間；餐費另計，約4200元至5000元不等。長者居住時長不一，有人從花甲之年（60歲）待到現在超過「米壽」（88歲）、「白壽」（99歲），最高齡曾有107歲。部分人會在身體健康時搬離，也有人是轉介至安養機構或離世，或改變戶籍；社會局統計，目前仍有300多名長者居住老人公寓。

「老人公寓」政策歷經前市長馬英九、郝龍斌後停擺，不再興建。2017年，前市長柯文哲推出「青銀共居」政策，至今仍在「試辦」，竟只在陽明老人公寓推出4間雙人房、至多8名學生入住，曾有49名學生住過，平均一年約5人。目前僅3名學生居住中，「青銀共居」政策等同停擺。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，老人公寓是「史前時代的產物」，後來政府針對失能老人推動長照住宿機構，也導致健康或無依靠的長者居住空間越來越少。近年社會住宅政策才將高齡者納入，並不再規劃獨立的老人公寓，加上社會觀念轉變，許多長者也不希望被隔離在單一的高齡住宅環境中。

「青銀共居」學生月租僅3000元 20時數與長者互動

記者走訪「青銀共居」的陽明老人公寓，遇到居住近5年的黃珠老奶奶，她說，丈夫去世後搬進老人公寓，很喜歡裡面學生舉辦的活動，「我每一場都參加，每個活動都好想學！」近5坪大的單人套房內擺滿書籍、畫作及上課的作品。黃珠興奮地展示書法、蝶古巴特袋子、小布偶等成果，以及學生特別設計的「大字雜誌」。

申請居住老人公寓的學生每人月租3000元，每月需完成20小時的服務時數；可以選擇拿手的項目，如帶長者做蝶古巴特提袋、舉辦小酒吧並準備調酒讓長輩重溫年輕時期，或與長者一起跳韓國流行舞蹈〈APT.〉，也可以一起做燒仙草、搓愛玉等甜品。學生說，在老人公寓服務有種與家中長輩互動的親切感，長輩對活動的參與度和支持，讓他們充滿信心，是一個提早接觸高齡社會的機會。

陽明老人公寓主任陳淑芬說，新冠疫情後學生遷入情況變差，原先都招滿8人，今年只有4人入住，其中1人因家庭因素退宿。她分析，除了政策在校園的知名度低，文化大學招生率逐年下降也是原因之一。且疫情後，許多課程改為遠距教學，學生未必要住在山上宿舍。而過往都是被動透過校方公告宣傳，今年有透過大學生常用的社群Dcard宣傳，但仍有學生錯過報名時間，未來將更積極在校園推動。

台北市社會局老人福利科長趙佳慧說，陽明老人公寓是試辦場域，以推動世代交流及相互理解，住在一個共同生活環境，本需要適應及磨合，還需仰賴委外團隊的專業度及堅持。

台北護理健康大學長照系教授暨系主任陳正芬建議，在大學旁設置「銀髮房東」或「資深房東」計畫，鼓勵長者改裝房子出租給學生；例如，提供一房月租5000元，學生負擔減輕，房東也能有年收入6萬元，不僅能達到低房租、低壓力、低門檻「三低」，也能促進不同世代間交流，讓長者在日常生活中有機會與不同人互動，減少孤獨，保持語言與社交能力，是一個可行性很高的構想。

相關新聞請見：

高齡者成租屋弱勢 北市「青銀換居」4年僅媒合22戶

長者租屋不易 北市地政局長：家中長輩有相同經歷

NGO任社宅二房東照顧長者 北市釋出2處25戶

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法