高齡者成租屋弱勢 北市「青銀換居」4年僅媒合22戶

「社宅青銀換居計畫」是蔣萬安重點政策。圖為2023年他探視申請換住到東明社宅的陳媽媽母女。（資料照，台北市政府提供）

2025/09/14 22:57

〔記者何玉華／台北報導〕高齡者在租屋市場呈弱勢，公部門投注的資源也相當有限，只在自建的社會住宅中提供包含長者在內的弱勢評點積分。而台北市長蔣萬安的高齡住宅政策，主要為延續前朝自2022年試辦的「青銀換居」，至今4年僅媒合22戶，成效有限。

舊公寓轉租 改住電梯社宅

台北市都市發展局2022年以行善社宅一房型試辦「社會住宅青銀換居計畫」，讓高齡者將持有的無電梯老舊公寓提供給租屋服務業，轉租給有需要的家庭，換住有電梯的社會住宅；2023年增加2、3房型，今年再釋出5區23戶，累計在8個行政區共41戶，卻僅媒合22戶換居成功。

請繼續往下閱讀...

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，制度設計高齡換屋有兩帖藥方，一為社宅換居，一為尋求民間房源與高齡者換屋；但兩者都忽略高齡者要換屋，是因老公寓沒有電梯，與社宅政策要求公平性的本質不同，卻綁著社宅資源的公平性、正當性，要推動是行不通的。

都發局坦言，多數高齡者習慣樓層低、實坪大、住戶單純的環境，擔心入住社宅需改變生活習慣，對搬家產生心理障礙、物品整理的困擾，以及適應的恐懼。

呂秉怡建議，市府若對高齡住宅政策有心，可將交通、生活機能都方便的捷運聯開宅釋出一定比例，優先提供給中產以下、困在老公寓的高齡者承租，「都發局努力蓋社宅，捷運局積極地要處分出租住宅」，這是市府資源左手換右手的問題，需由市長從府級整合，引導出可供給的住宅。

相關新聞請見︰

長者租屋不易 北市地政局長：家中長輩有相同經歷

NGO任社宅二房東照顧長者 北市釋出2處25戶

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法