長者租屋不易 北市地政局長：家中長輩有相同經歷

〔記者何玉華／台北報導〕台北市在「在地安養、在地安老」政策方向下，老人公寓不再增加，社宅中的弱勢比例依評點抽籤，創新的「青銀共居」僅一處長達9年「試辦中」，都市發展局推「青銀換居」也有侷限性，而租屋市場對高齡者不友善，主管不動產業務的台北市地政局局長王瑞雲也有親身經驗。崔媽媽基金會執行長呂秉怡認為，台灣各大學社工系的訓練缺乏居住議題，導致長者居住問題在過去的社福政策中被忽略。

王瑞雲說，對長者租屋環境可以更友善；家中長輩與房東簽約租屋十餘年，前陣子房東在租約到期前半年告知要賣房不續租，雖提前找房仍不順利，除要忍受房東頻頻旁敲側擊詢問「幾個人住？」「有無子女一起住？」等問題外，中意的幾處也有各種理由無法順利簽約。

王瑞雲說，台北市長者買屋、租屋的糾紛協調不如年輕人多，因長者多數有較穩定的付租能力，但隨著年齡漸長，可能面臨房東以賣房子、家人要住等理由拒絕續租，再找房子時，就比年輕人困難很多。

她說，北市的屋主以55歲至75歲最多，6成6是55歲以上，屋主的長輩年齡就落在70至80歲以上，對長者來租屋難免有同理的投射，卻又因不是自己的長輩而覺得有隱憂，萬一生病、跌倒，要不要協助處理？處理覺得麻煩，不處理又於心不忍。一名屋主就說「寧願空著也不願租給老人家」。

呂秉怡表示，長者居住議題在過去的社福政策中被忽略，因大學社工系的訓練傳統沒有居住議題，是近年社會福利基本法、社會安全網才把居住議題納入。因此，社宅40％的弱勢戶評點中，長輩的評點分數雖有加權，增加入住機會，但所得門檻及無房產的限制，仍讓有屋的中產長者無法申請，成為政策缺口。

