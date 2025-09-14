為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鼓勵勇敢追夢讓愛循環 宜蘭家扶認養人、認養童相見歡

    宜蘭家扶中心今天安排認養人與認養童相見歡，讓他們感受面對面相處的溫暖關懷。（圖由宜蘭家扶提供）

    2025/09/14 15:44

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭家扶中心今天（14日）在勝洋休閒農場舉辦「牽手童行，快樂無敵」認養人與認養童相見歡活動，安排平時只能書信來往的雙方，感受面對面相處的溫暖關懷，來自各地認養人鼓勵認養童奮發向上勇敢追夢。

    宜蘭家扶中心陪伴在地囝仔走過59個年頭，目前仍扶助815戶家庭合計1933名兒少，平時由認養人定期提供生活及教育費，透過家扶社工評估後，媒合轉給有需求的經濟弱勢兒童，現階段約有4400人次認養人支持中心的認養服務。

    宜蘭家扶中心因有認養人捐款力挺，為孩子點亮希望，讓他們安心向前勇敢追夢，今天有89名認養人、認養童及家人參與相見歡。首度參加活動的陳姓認養人，原是家扶捐款人，去年開始加入認養人行列，他說，每次收到認養兒童信件，看見孩子逆風成長，依舊保持樂觀正向態度，就相當感動。

    宜蘭家扶中心主任陳錫平說，活動現場不僅有認養人與認養童見面交流，曾受家扶幫助的10多名自立青年也以志工身分到場服務，真切感受到愛的流動與善的循環，誠摯感謝認養人無私奉獻付出，他期盼更多人加入宜蘭家扶認養行列，讓愛持續循環，洽詢電話：03-9322591。

    宜蘭家扶認養人與認養童相見歡，搭起雙方互動的橋梁。（圖由宜蘭家扶提供）

    宜蘭家扶認養人與認養童透過各項活動橋段拉近彼此的距離。（圖由宜蘭家扶提供）

