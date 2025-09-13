09/13 各報重點新聞一覽

前台北市長柯文哲交保，高等法院昨撤銷發回北院更裁，高院認為對於禁止接觸「同案被告、證人」範圍亦不明確，有必要詳予界定。圖為柯文哲（右）日前開庭結束後，疑與證人陳智菡（左）同車。（資料照）

2025/09/13 06:45

自由時報

柯文哲交保撤銷 高院發回更裁 北院下週一開庭

前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等案，台北地院五日裁定柯文哲七千萬元、國民黨台北市議員應曉薇三千萬元具保停押，台北地檢署不服提抗告，高等法院認為尚有廿一名證人尚未到庭詰問，重金交保無從防免勾串；對於禁止接觸「同案被告、證人」範圍亦不明確，有必要詳予界定，昨天裁定撤銷發回北院更裁。北院合議庭決定十五日（下週一）上午十時開庭調查，並命柯文哲、應曉薇提前於當日上午九時至法警室報到。

財劃法造成不公 陳其邁、黃偉哲籲立院速修法 進行結構性調整 改善財源分配不均

行政院長卓榮泰今召集廿二縣市首長開會討論財政收支劃分法「修錯」問題，高雄市長陳其邁昨天於市政會議表示，高雄在統籌分配款增加比例是六都最低，對市府財政及高雄市重大建設形成嚴重挑戰，呼籲立法院應正視問題，盡速啟動修法，進行結構性調整。

竹縣地獄路口 10秒5車闖紅燈 女騎士綠燈前行 被撞成重傷

新竹縣驚見「地獄路口」！竹北市台元科技園區前方的環北路一段，常見車輛闖紅燈，近月來該處路口三台監視器因工程之故全數停用，日前更出現短短十秒鐘竟有五輛轎車闖紅燈，不僅造成綠燈女騎士無法通過，直至第四車闖燈後才往前騎，卻仍被第五車撞成重傷。新竹縣政府表示，已對此路段研擬整體改善方案，警方也將加強違規取締。

聯合報

柯文哲交保遭撤銷 下周一開羈押庭 民眾黨批雙標

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，台北地院九月八日裁定七千萬元交保，台北地檢署九日對柯文哲、台北市議員應曉薇交保提抗告。台灣高等法院昨認為，北院七月廿一日才以「無法排除串、滅證」為由裁定延長羈押，如今卻在還有多名證人未交互詰問下，認為串、滅證可能性大減，理由矛盾，昨撤銷原裁定，發回北院更裁，下周一上午十時開羈押庭。

盧特尼克指即將達成「美台重大協議」經貿辦：待美安排總結性會商

美國商務部長盧特尼克表示，美國即將與台灣達成一項「重大協議」，同時預期與瑞士、印度等國也有望在不久後達成共識。知情人士解釋，盧特尼克負責處理二三二條款談判，他提到的「重大協議」，原文是「big deal」，其實應該是指對等關稅會與二三二條款一起處理。

中國時報

檢抗告成功 柯文哲交保撤銷

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案重獲自由才5天，檢方提抗告成功，台灣高等法院認為證人還沒問完，仍有串證之虞，12日撤銷柯與台北市議員應曉薇一審交保裁定，發回更裁。北院承審合議庭定15日上午10點開庭，命柯及應當天上午9點必須先到北院法警室報到，訊問後2人是否仍獲交保，還是重新被羈押回籠，成為全國民眾關注焦點。

蔣萬安申請赴陸 雙城論壇9月26日揭幕

2025年雙城論壇輪由上海方主辦，台北市政府於11日下班時間前向陸委會遞件申請前往上海。據了解，台北市長蔣萬安預計25日上午率團到上海，晚間參加上海方的歡迎晚宴；26日雙城論壇主論壇正式揭幕，當日晚間由北市府回請上海方「答謝宴」。兩市也將於主論壇中簽訂2個MOU（合作備忘錄），分別為「河岸再造」及「技職交流」。

財劃法不公，高雄市長陳其邁呼籲立院盡速啟動修法。（記者葛祐豪翻攝）

竹北市台元科技園區前方的環北路一段，常見車輛闖紅燈，女騎士綠燈往前騎被撞成重傷。（民眾提供）

