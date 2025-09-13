為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲交保撤銷 高院發回更裁 北院下週一開庭

    前台北市長柯文哲交保，高等法院昨撤銷發回北院更裁，高院認為對於禁止接觸「同案被告、證人」範圍亦不明確，有必要詳予界定。圖為柯文哲（右）日前開庭結束後，疑與證人陳智菡（左）同車。（資料照）

    前台北市長柯文哲交保，高等法院昨撤銷發回北院更裁，高院認為對於禁止接觸「同案被告、證人」範圍亦不明確，有必要詳予界定。圖為柯文哲（右）日前開庭結束後，疑與證人陳智菡（左）同車。（資料照）

    2025/09/13 05:30

    〔記者張文川、楊心慧、劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等案，台北地院五日裁定柯文哲七千萬元、國民黨台北市議員應曉薇三千萬元具保停押，台北地檢署不服提抗告，高等法院認為尚有廿一名證人尚未到庭詰問，重金交保無從防免勾串；對於禁止接觸「同案被告、證人」範圍亦不明確，有必要詳予界定，昨天裁定撤銷發回北院更裁。北院合議庭決定十五日（下週一）上午十時開庭調查，並命柯文哲、應曉薇提前於當日上午九時至法警室報到。

    高院：北院裁定前後矛盾、理由欠備

    高院合議庭認為，依據北院的審理計畫書，尚有共同被告等多位證人尚未交互詰問，北院於判斷柯文哲的滅證、串證可能性是否降低、有無續押必要性時，僅提及貪污收賄、圖利罪，未說明公益侵占、背信罪何以未納入考量。

    高院裁定指出，北院剛於七月廿一日第三次延押裁定中，以尚有部分證人尚待傳喚到庭，無法排除滅證或勾串共犯、證人之虞為由，裁定柯、應二人延押二個月，卻又於一個多月後，在仍有諸多證人尚未詰問的情形下，於九月五日認定二人滅證、串證的可行性與可能性已大幅降低，前後矛盾、理由有欠完備，裁定不當。

    禁接觸同案被告、證人 有必要界定

    高院又指，北院命柯、應二人「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，但本案事證繁雜，不論是檢察官偵查時曾經傳喚的證人、或臚列於起訴書的證人、或北院已傳喚或尚待詰問的證人，都很繁多，北院裁定內泛指禁止接觸「同案被告、證人」，範圍不明確，有必要詳加明確界定，以便柯、應遵循。

    高院因此認為檢察官抗告有理由，北院的裁定有調查未盡、理由不備的違誤，且前後相隔僅一個多月的兩份裁定理由即相互矛盾，故撤銷發回北院另為適法處理，不得再抗告至最高法院。高院合議庭為審判長遲中慧、受命法官黎惠萍、陪席陳昭筠；北檢表示，尊重高院裁定。

