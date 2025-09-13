財劃法造成不公 陳其邁、黃偉哲籲立院速修法 進行結構性調整 改善財源分配不均

財劃法不公，高雄市長陳其邁呼籲立院盡速啟動修法。（記者葛祐豪翻攝）

2025/09/13 05:30

〔記者葛祐豪、洪瑞琴／高雄報導〕行政院長卓榮泰今召集廿二縣市首長開會討論財政收支劃分法「修錯」問題，高雄市長陳其邁昨天於市政會議表示，高雄在統籌分配款增加比例是六都最低，對市府財政及高雄市重大建設形成嚴重挑戰，呼籲立法院應正視問題，盡速啟動修法，進行結構性調整。

財政分配秩序混亂 影響地方建設

新版財劃法通過後，台南市獲配統籌分配款約四九七億元、僅增一六九億元，居六都之末。台南市長黃偉哲昨也批評，立法院藍白陣營粗暴通過修法，造成中央與地方財政分配秩序混亂，地方普遍感受分配不公不義。

黃偉哲指出，新版財劃法不僅分母計算錯誤，長期結構偏重北部，對南部極端不利，未來台灣發展將更趨「重北輕南、重外島輕本島、重東部輕西部」。他並說「萬萬無法接受」，呼籲立法院儘速檢討修正，避免加深中央與地方對立。

陳其邁指出，高市府須於法定期限內，完成明年度預算編列送交市議會審議，由於補助款與計畫型補助尚未確定，造成各局處預算編列困難，以捷運建設為例，中央補助金額與市府實際需支付金額差距達一○三億元，已對市政推動造成嚴峻壓力。

陳其邁強調，關於統籌分配款的分配，高雄市增加比例可說是六都最低，財劃法修法若缺乏整體性思考，將嚴重影響地方建設；呼籲立法院應儘速展開全面性檢討與修正，而非僅針對公式數字做片面調整，唯有進行長遠且結構性的修法，才能真正改善財源分配不均，確保地方發展不受影響。

陳其邁說，將與中央持續溝通，積極爭取補助及相關資源，確保重大建設順利推動。

台南市長黃偉哲昨表示，立法院藍白陣營粗暴通過修法，造成中央與地方財政分配秩序混亂。 （記者洪瑞琴攝）

