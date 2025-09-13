竹縣地獄路口 10秒5車闖紅燈 女騎士綠燈前行 被撞成重傷

竹北市台元科技園區前方的環北路一段，常見車輛闖紅燈，女騎士綠燈往前騎被撞成重傷。（民眾提供）

2025/09/13 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣驚見「地獄路口」！竹北市台元科技園區前方的環北路一段，常見車輛闖紅燈，近月來該處路口三台監視器因工程之故全數停用，日前更出現短短十秒鐘竟有五輛轎車闖紅燈，不僅造成綠燈女騎士無法通過，直至第四車闖燈後才往前騎，卻仍被第五車撞成重傷。新竹縣政府表示，已對此路段研擬整體改善方案，警方也將加強違規取締。

號誌形同虛設 車輛視而不見

竹北市民代表陳禹同表示，市民反映環北路一段與二六九巷、二八六巷、惟馨街、台元一街的複雜大路口，雖設有紅綠燈，卻常見車輛闖紅燈，號誌形同虛設。本月六日上午八點多，環北路一段遇紅燈，多輛轎車視而不見，接連闖過，五十歲邱女騎機車停等在二八六巷口，等了四輛車闖過紅燈才敢往前騎，不幸仍被第五車撞傷送醫。

請繼續往下閱讀...

陳禹同說，此一地獄路口已對用路人安全造成嚴重威脅，呼籲縣府正視，建議加裝闖紅燈自動取締照相設備，遏止違規行為。

監視器停用 調商家畫面還原

據了解，該路口因號誌遷移，七至九月間約四十天工期，路口監視器均停用，警方設法向附近商家調取監視畫面，才得以還原肇事過程。有民眾說，該處大路口尖峰時段車多且車速快，事故頻傳，機車及單車族經過都很緊張。

竹縣交通旅遊處長陳盈州說，已規劃將環北路中央分隔島和分向限制線延伸，惟馨街僅准右轉，兩處巷口調整行人穿越線、增設行人庇護島等，並將交通號誌減為一組，簡化路口。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法