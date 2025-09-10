屏東車城保力傳承義民節 挑擔奉飯展客家精神

屏東車城保力傳承義民節。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/10 11:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城鄉保力村，恆春半島唯一全客家聚落，熱鬧舉辦客家義民節挑擔奉飯活動。村民身著客家花衫，挑起扁擔，從保力活動中心出發，沿褒忠亭、褒忠路踩街至統埔村，以傳統儀式感念義民爺保鄉衛土的犧牲精神，傳承客家文化精髓。包括六堆忠義聯盟、高樹大路關及多個客家社團共襄盛舉，場面溫馨熱烈。

保力村長張明文表示，挑擔奉飯源於早年地方動亂，義民組成民團守護家園，鄉親婦幼挑擔送糧犒軍，展現團結精神。每年農曆7月20日義民日，保力村以此活動紀念先民，同時凝聚社區情感。今年更蒐集老照片製成電子書，記錄村落歷史，保存客家文化記憶。

車城鄉客家文化發展協會理事長張吉雄說，挑擔奉飯不僅是儀式，更是對義民精神的傳承。活動從保力村行至統埔村，再返回保力普度，象徵客家鄉親間的緊密連結。周春米讚許保力村在閩客融合的環境中，堅守客家傳統，並與六堆鄉鎮互動密切，展現客家硬頸精神。

保力村積極推廣客家文化，張明文強調，面對文化流失危機，語言與傳統傳承尤為重要。電子書集結老照片，訴說保力故事，盼喚起年輕世代對客家根源的認同。屏東縣今年將持續舉辦客家燈區及音樂節，以多元形式延續客家文化薪火。

