    二林天人宮連13年跨越濁水溪送愛 百萬供品捐雲林家扶

    二林天人宮連續13年跨越濁水溪送愛，今年不缺席以專車將價值百萬普度品送到雲林家扶。（圖由雲林家扶中心提供）

    2025/09/10 10:06

    〔記者李文德／雲林報導〕農曆7月各地都會普度大拜拜，不少民眾會將祭拜後的供品捐贈給需要的家庭。來自彰化二林的宮廟已連續13年將普品專車跨越濁水溪，送愛至雲林家扶中心，今年度更是捐出200桌、6000公斤白米及水果供品，價值逾百萬元。家扶主委陳燦勳表示，13年的守護，照耀雲林家扶。

    二林天人宮長年來都跨越濁水溪，送愛至雲林縣。除了多年來已捐出超過700萬元善款外，今年春節過年時，廟方率團與雲林家扶希望學園的學員們圍爐，享用年夜飯，13年來更是將中元節普度供品捐出給家扶。

    此次天人宮住持胡建雄率團將200桌普度供品、6000公斤白米等祭品以專車方式送到雲林家扶中心，此外更在當場捐出30萬元挹注雲林家扶的扶幼捐款，由陳燦勳代表受贈。

    胡建雄表示，這一年來，各項民生物價一漲再漲。每天吃飯時，都擔心著家扶兒是否吃得飽，再者看到弱勢學子不分日夜打工忙課業忙生計，家長同樣為了經濟而奔波，因此盼將物資捐出，幫助雲林家扶。

    陳燦勳說，廟方13年來贊助家扶已逾777萬元，這份關懷不只是物資與金額，而是一份能撫平心靈的力量，讓家長在艱辛裡稍寬鬆肩頭重擔，讓孩子在課桌前能專注追夢。

    周姓阿嬤表示，物資包含泡麵、白米、油、醬油、飲料，都是好幾週的生活必需品，不僅是物質補給，更是精神支持。

    二林天人宮捐出30萬元挹注雲林家扶扶幼捐款。（圖由雲林家扶中心提供）

