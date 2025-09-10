大台北、南高屏高溫上看36度 午後慎防雷陣雨

今日各地高溫約32至34度，其中在大台北、南高屏有局部地區可能會出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（10日）各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區出現局部短暫雷陣雨的機率仍高，當對流發展旺盛時容易伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，民眾午後請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具以備不時之需。

溫度方面，各地高溫約32至34度，其中在大台北、南高屏有局部地區可能會出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，民眾戶外活動時請注意防曬，並多補充水分。空氣品質部分，竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

週四（11日）各地為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週五（12日）至下週二（16日）各地為多雲到晴，午後雷陣雨範圍稍微縮小，大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 40 30 ~ 39 32 ~ 37 29 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

