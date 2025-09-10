蘋果iPhone 17系列主打相機升級　新成員Air輕薄亮相

2025/09/10 05:30

〔中央社〕蘋果（Apple）今天舉辦秋季發表會，推出新一代手機iPhone 17系列，並介紹家族新成員、史上最薄的iPhone Air。全系列機型容量自256GB起，iPhone 17新台幣售價2萬9900元起、iPhone Air售價新台幣3萬6900元起；12日開放預購、19日正式上市。

蘋果公司秋季發表會進行線上直播，執行長庫克（Tim Cook）現身蘋果加州總部，帶頭依序揭曉新一代無線耳機AirPods Pro 3、智慧手錶Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3；眾所矚目的iPhone 17系列新機最後壓軸出場。

標準版iPhone 17在外觀上配備更大的6.3吋螢幕，邊框收窄，提供薰衣草紫、鼠尾草綠、霧藍、白色、黑色等5款顏色，螢幕材質技術升級、抗刮性提高3倍。

iPhone 17新機搭載A19晶片、採台積電3奈米製程，擁有6核心CPU和5核心GPU，比上一代速度快20%，並支援蘋果個人智慧系統Apple Intelligence，有即時翻譯功能。

今年相機功能升級為一大亮點；後置鏡頭升級至4800萬像素解析度，並主打前置鏡頭，將畫質提升至1600萬像素外，支援中央置中功能，手機橫擺或直擺自拍都可以將人物放到中間，攝影能達非常穩定狀態，即便邊跑步邊自拍畫面還是可以維持穩定性。

iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max提供銀色、宇宙橙、藏藍3種顏色，搭載最新的A19 Pro晶片，並配備更大容量電池。材質方面，新一代Pro機型改採鋁合金一體成型機身，而非前一代使用的鈦金屬，並首度採用VC均熱板設計，讓散熱升級。

相機方面，Pro機型3顆後置鏡頭都升級至4800萬像素，支援最高8倍光學變焦、40倍數位變焦。蘋果新機相機系統採用橫向延伸的相機模組，蘋果將之命名為Plateau。

蘋果家族新成員iPhone Air今天亮相，取代現有Plus機型。iPhone Air為史上最薄、最輕的機款，靈感來自蘋果的輕薄筆記型電腦MacBook Air，將Air概念延伸到iPhone，讓「輕薄」成為一大賣點，線上發布會的影片呈現出比一般比手指側面更薄的意象，顏色上推出天藍、淺金、雲白、太空黑4款顏色。

這款新機重量約145公克，採用鈦金屬邊框，厚度略高於5.5公厘，比現有的iPhone約薄2公厘。它配備6.6吋大螢幕，支援與Pro機型相同的120 Hz ProMotion螢幕顯示技術，搭載與新款Pro和Pro Max相同的A19 Pro晶片，效能優於標準版iPhone 17。

蘋果新機皆自256GB開始。iPhone 17售價為799美元起（新台幣售價2萬9900元起）、iPhone 17 Pro售價為1099美元起（新台幣售價3萬9900元起）、iPhone Air首次推出售價為999美元起（新台幣售價3萬6900元起）。

全系列新機預購將於9月12日開放（台灣時間晚上8時），19日正式上市。（編輯：洪(啟)原）1140910

