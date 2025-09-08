新埔老永昌碾米廠封櫃進軍東瀛 台灣米銷日至8月已逾9500公噸

農糧署北區分署長林傳琦（中）說，到今年8月為止，台灣米外銷日本的量已經超過9500公噸，是20年來最高紀錄。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮老永昌碾米廠今天再次把台灣米封櫃銷往日本，到場見證的農糧署北區分署長林傳琦說，今年台灣出口到日本的白米，至8月已經超過9500公噸，「接近1萬公噸」已是倒數計時當中！他還說，20年來台灣稻米的出口數字「從來沒有這麼高過」，他有信心台灣的優質稻米在世界上會越來越發光。

林傳琦說，目前台灣稻米除了外銷日本之類的食米文化國家，也鎖定巴布亞紐幾內亞、所羅門群島、萬那杜、澳洲、加拿大進攻。農糧署將持續深化這些目標市場，讓台灣米可以銷售到更多的國家去。除了稻米，台灣的其他農產品像是蔬菜、水果等，未來也會爭取契機讓外國朋友們認識。

他也分析，何以至今年8月，台灣米對日的年出口量就可以寫下超過9500公噸的好成績？主要還是因為日本缺米狀況並未緩解，今年整體的稻米收成狀況仍然不佳，特別是在7、8月日本稻米收成前仍相對高溫，使得稻米重要產區仍有缺水問題。反觀台灣不管是品種、栽種技術、品質管理、口感都非常接近日本的消費者所愛，再加上每年有2穫，這就給了台灣稻米很好的銷日契機。

另外，農糧署積極推動稻米產銷契作集團產區政策，又有像老永昌碾米廠這種在產、製、儲、銷的整體品質有做標準程度管控的業者一起努力，這讓台灣米的口感、品質之外，就連整個安全上也都備受肯定，才更加大外銷的實力。

