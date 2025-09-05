9/8月全食新手拍攝攻略 專家私人筆記大公開

2018/07/28的月落帶食，食甚，赤道儀追蹤。Iso1600, f5.6, 曝光4秒。（周銀王提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕天文奇景月全食將於9月7日深夜至9月8日凌晨登場，台南市天文協會榮譽理事長周銀王從事天文攝影30餘年，也在社大教授天文攝影，他特別針對新手整理出「9/8月全食拍攝概略」，並公開他多年的私人拍攝筆記，提供有興趣拍攝月全食的新手參考。

周銀王表示，這次新手拍攝概略分成2部分，請「高手」無視。月全食加地景的拍攝部分：初虧時仰角在60度，再加上地景，所以鏡頭焦段需要24mm左右。建議iso400，f5.6，快門速度就以月亮不過曝為原則，在9月8日00:20開拍，每約4分鐘拍1張即可。但在「食既」01:30後iso需調高至3200~5000，光圈全開，曝光速度須能拍出清楚的月全食，直至「生光」02:53後iso再調回400，光圈調回f5.6，快門速度以月亮是標準曝光為原則。

至於長焦段（300mm以上）月亮特寫拍攝部分：拍攝方式跟加地景的一樣，只是在8日01:30~02:52，iso3200~5000，快門速度能在1秒左右完成，也務必要使用快門線，以免曝光時的晃動，造成月亮模糊。

周銀王歸納說，00:20~01:28 iso400，f5.6，快門速度以月亮能標準曝光。01:30~02:52 iso3200~5000，光圈全開，快門速度以能拍出清楚月全食。02:53~04:00 iso400，光圈 5.6，快門速度以月亮能是標準曝光。

他表示，在食甚前後的1小時裡（ 01:30~02:52），要多多抬頭觀賞那迷人的食甚星空，保證讓你永生難忘。至於天氣，就交給老天爺了。

