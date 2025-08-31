為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    棄網成死亡長城！新光集團跨海澎湖 3天清廢漁網逾2噸

    清理出來的廢棄網具很多是整捆，懷疑是當地人丟棄。（葉生弘提供）

    清理出來的廢棄網具很多是整捆，懷疑是當地人丟棄。（葉生弘提供）

    2025/08/31 18:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新光集團跨海為海洋環境盡一份心力，此次全員28人浩浩蕩蕩從台灣出發，3天2夜淨海、清海廢，清出包括有底刺網、玻璃纖維刺網、海洋垃圾等，重達2000多公斤，可見公部門一再宣導實名制，呼籲漁民不要任意棄網、形成海底死亡長城，並編列打撈海底覆網預算，仍成效不彰。

    由於3天淨海打撈成果豐碩，也讓外界質疑廢棄網具為何越清越多，根本沒有清完的一天，難怪海洋資源日益枯竭。率隊前往清網的業者葉生弘就直言，有一些網子是當地人丟下去的、因為是整捆的，希望大家好好愛惜身邊一切，尤其賴以為生的海洋，最後仍是自己及後代子孫承擔苦果。

    葉生弘表示，潛水清海廢最辛苦，這次新光集團跨海來到澎湖，為海洋出一份心力，3天至少清除2000公斤以上廢網，今（31）日的目標鋼鐵礁，船長「壓力山大」，真的會累死整個團隊，但有心想幫地球做一些事情，就從自身開始。

    由於海底廢網一向被視為海底死亡長城，造成海洋生物纏繞死亡，因此立委楊曜爭取預算，每年進行清除覆網工作，同時也實行網具實名化政策，希望遏阻部分不肖漁民任意棄置廢棄網具、避免造成海洋浩劫，但仍有少數不肖漁民恣意妄為，才會造成清理不完的困境。

    新光集團澎湖淨海3天2夜，清理海洋覆網。（葉生弘提供）

    新光集團澎湖淨海3天2夜，清理海洋覆網。（葉生弘提供）

    熱門推播