科技業高薪衝擊！理工科師難招 高雄代理教師尚缺23人

陽明國中是高雄市明星高中之一，今年招聘地科代理教師，到第10次公告才找到。（記者許麗娟攝）

2025/08/29 21:40

〔記者許麗娟／高雄報導〕下週一開學，高雄市仍有學校找不到代理教師，原本昨日仍缺57人，幸好今（29）日開學前夕一口氣減至23人，包括高中2人、國中7人、國小13人及幼兒園1人，有學校校長指出，由於老師壓力大、薪水比不上科技業，降低當老師意願，尤以理工科目衝擊最大。

新興高中校長朱學雄表示，近年各校都面臨物理、化學和生活科技類老師難招的困境，主要是理工科系學生有意願修教育學程的人大幅減少，寧願往科技業發展，一來待遇比老師高、壓力又沒有老師大，學校目前缺1名高中化學科代理教師，已第4次公告，開學時會先由其他老師支援。

陽明國中校長張永芬認為，代理教師缺額是全國性的問題，今年因為各縣市老師開缺多，不少代理老師「上岸」成了正式教師，以為學校為例，國文科代理教師到第5次公告，地球科學老師則是到第10次公告才找到人，不過張永芬也說，地球科學專業老師原本就少，有些學校會由物理或化學老師兼任，但學校希望找本科系專業教師，所以才會這麼難找，至於理化老師，則已決定找退休教師回來兼課。

高雄市教育局指出，缺額代理教師部分，國中缺額散見於各科；國小則以專輔教師4人及含資賦優異領域在內的特殊教育教師6人較多，因為需具備專業資格，致人才延攬不易。

因應開學在即，學校除持續辦理甄選外，並已備妥配套措施，包括由校內教師支援、聘任兼課教師、短期代理教師，或邀請退休教師協助授課，確保學生受教權益不受影響。

