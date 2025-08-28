費時12年培育新品種 4仙草耐看又好吃

花蓮農改場培育4款仙草新品種交錯栽植成果，打造出宛如台版薰衣草田的粉紫色花海，兼具觀賞與生態功能。（圖由花蓮場提供）

2025/08/28 13:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕仙草美味消暑，開花時粉嫩花色是拍照打卡熱點，但市面仙草花期僅1個月，為更擴大產業效益，農業部花蓮農改場投入12年蒐集台灣仙草各種原，費時12年培育4種仙草新品種，開花奼紫嫣紅，透過各品種調配，花期可從10月到隔年1月，還有更多機能性與豐產等特性，耐看又好吃。

可甜食可鹹食的仙草，是深受國人喜愛的食材，從手搖飲到雞湯等都可看到仙草的蹤影，花蓮農改場場長楊大吉指出，仙草除可入菜又有保健功效外，更有良好的景觀效果，仙草又適合友善有機栽種，並且會吸引大量授粉昆蟲與天敵昆蟲，維持生態多樣性，因仙草花色柔美，有台灣薰衣草美稱，為營造更豐富的景觀並延長花期，該場投入研發仙草新品種。

請繼續往下閱讀...

被花蓮場人員暱稱為「仙女」、「小劉亦菲」的花蓮場助理研究員游之穎，在台灣各地蒐集上百個地方仙草種原與野生種，甚至連蜜月期間也忙著找仙草，皇天不負苦心人，經多年田間觀察與選拔，育成4株有觀賞性、機能性、高產潛力的仙草新品種，分別為「花蓮1號仙恬」、「花蓮2號仙靚」、「花蓮3號仙紫」、「花蓮4號仙美」。

游之穎說明，仙恬品種的花色是粉紅色，花期為11月下旬到1月中旬，具有製作為香水成分的依蘭烯，還有槲皮素等類黃酮機能成分，仙靚的花色為粉白色，花期為10月中旬到11月中旬，每公頃產量比市售品種增加4成，並且抗旱抗澇，仙紫的花色為藍紫色，機能性成分比一般品種更高，抗氧化能力特別出色，花期則比其他品種晚，為12月上旬到1月中旬；仙美的花色為紅紫色，花期為11月下旬到1月下旬，更特別的是花謝後仍還可保持紅色的花，延長觀賞期。

游之穎表示，4個品種今年6月取得品種權，並技轉給民間廠商，花苗業者看好仙草商機，認為可大幅延長仙草花季花期；楊大吉則表示，仙草還可入菜，包含製作為涼麵、雞湯等，應用多元。

被場內同事暱稱為仙女的花蓮場助理研究員游之穎連在蜜月的時候都在忙著蒐集仙草種原。（記者楊媛婷攝）

花蓮場培育的4款新品種仙草好看又好吃。（記者楊媛婷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法