石崇良掌衛福部 國教盟籲加速早療服務、縮短等待

石崇良接掌衛福部，國教盟今呼籲石崇良能加速早療服務、縮短等待。（資料照）

2025/08/28 12:20

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院昨（27）日公布16位新閣員名單，家長團體國教行動聯盟今（28）日發聲明，國教盟理事長王瀚陽表示，依世界衛生組織研究，每延誤1年介入，孩子的學習與發展會受限超過2成，將由其家庭與國家社會承擔代價，期待新任衛福部長石崇良讓早療不再是一段漫長的等待。

王瀚陽表示，少子化持續，特教生卻逐年增加，神經多樣性需求攀升，近年「情緒障礙」學生更呈現約4成增幅；前端早篩到後端療育，定義與追蹤不一、跨部會資料難以銜接，家庭與學校多耗在奔波與等待中，盼石崇良把孩子的需要放在第一順位，讓孩子早療通報、評估到轉介、治療更快速，院內團隊有足夠的照護與教學誘因，並用更友善的給付與人力支持，留住兒科與物理、語言、職能、心理治療相關專業人才，不再被動流向院外市場。

此，國教盟也期待運動部長李洋以孩子為中心，把「適應體育」放進每個學校、讓每個孩子都可以動起來，讓學校更容易取得合適器材與課程、透過師培與在職進修，讓老師更瞭解孩子身心差異，讓家長與學生的回饋成為政策的日常養分，王瀚陽表示，運動不僅屬於菁英舞台，也是兒少健康與社會參與的入場券，現行對於身心障礙運動推廣與校園適應體育的投入，值得更積極的關照與資源挹注。

對於新任教育部政次劉國偉，王瀚陽表示，劉國偉以務實與企業化治理見長，強化產學接軌與國際招生，期待劉國偉落實保障實習生權益，加速推動「學生校外實習專法」立法，以提供實習學生全面的權益保護，讓「學習」與「勞動」同時被看見與被保護。

