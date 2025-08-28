08/28 各報重點新聞一覽

行政院昨公布內閣改組名單，「部長加上次長」高達16位閣員異動，行政院長卓榮泰今將在院會後記者會親自介紹新團隊成員。（資料照）

2025/08/28 06:52

自由時報

內閣改組 異動16人 國發會：葉俊顯 衛福部：石崇良

執政團隊在大罷免後調整隊形，行政院昨公布內閣改組名單，「部長加上次長」高達十六位閣員異動，其中國發會主委將由前中經院長葉俊顯接任，衛福部長由健保署長石崇良升任，數發部長則由次長林宜敬扶正。行政院長卓榮泰今將在院會後記者會親自介紹新團隊成員，預計下週一交接上路，盼「AI行動內閣二．○」的新隊形，加速行動讓施政更有感。

竊取2奈米機密台積電3內鬼 檢求重刑 依違反國安法起訴 求刑7~14年

護國神山「台積電」爆出二奈米國家核心技術外流，高檢署智慧財產分署查出，台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，為了改善二奈米製程蝕刻機台良率等原因，涉找上現職台積電工程師吳秉駿及戈一平以筆記型電腦遠端登入台積電系統，陳再持手機翻拍「Security B或C」等級機密資料，昨依違反國安法等罪起訴三人，並對陳求刑十四年、吳九年、戈七年。

高山神木 越籍移工開膛盜伐 逃逸移工當山老鼠 10人起訴

今年初有山友在南投縣仁愛鄉馬海僕富士山直擊台灣扁柏神木遭「開膛破肚」，南投檢警經數月偵辦，查獲阮姓越南籍逃逸移工等五人組成的一條龍式盜伐集團，以及負責收贓變賣的五名台籍男子，並查扣市值二千五百萬元的台灣紅檜、扁柏等珍貴木逾一．二噸，南投地檢署昨將十人依違反森林法起訴。

台積電離職工程師陳力銘、現職工程師吳秉駿及戈一平涉竊取台積電2奈米機密，高檢署昨依違反國安法等罪起訴，求刑7至14年。（路透資料照）

越南籍逃逸移工切砍的台灣扁柏生立木，胸徑3.8公尺，樹高28公尺，樹齡粗估至少百年以上。（資料照，山友提供）

