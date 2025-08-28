為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    08/28 各報重點新聞一覽

    行政院昨公布內閣改組名單，「部長加上次長」高達16位閣員異動，行政院長卓榮泰今將在院會後記者會親自介紹新團隊成員。（資料照）

    2025/08/28 06:52

    自由時報

    內閣改組 異動16人 國發會：葉俊顯 衛福部：石崇良

    執政團隊在大罷免後調整隊形，行政院昨公布內閣改組名單，「部長加上次長」高達十六位閣員異動，其中國發會主委將由前中經院長葉俊顯接任，衛福部長由健保署長石崇良升任，數發部長則由次長林宜敬扶正。行政院長卓榮泰今將在院會後記者會親自介紹新團隊成員，預計下週一交接上路，盼「AI行動內閣二．○」的新隊形，加速行動讓施政更有感。

    詳見內閣改組 異動16人 國發會：葉俊顯 衛福部：石崇良

    竊取2奈米機密台積電3內鬼 檢求重刑 依違反國安法起訴 求刑7~14年

    護國神山「台積電」爆出二奈米國家核心技術外流，高檢署智慧財產分署查出，台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，為了改善二奈米製程蝕刻機台良率等原因，涉找上現職台積電工程師吳秉駿及戈一平以筆記型電腦遠端登入台積電系統，陳再持手機翻拍「Security B或C」等級機密資料，昨依違反國安法等罪起訴三人，並對陳求刑十四年、吳九年、戈七年。

    詳見竊取2奈米機密台積電3內鬼 檢求重刑 依違反國安法起訴 求刑7~14年

    高山神木 越籍移工開膛盜伐 逃逸移工當山老鼠 10人起訴

    今年初有山友在南投縣仁愛鄉馬海僕富士山直擊台灣扁柏神木遭「開膛破肚」，南投檢警經數月偵辦，查獲阮姓越南籍逃逸移工等五人組成的一條龍式盜伐集團，以及負責收贓變賣的五名台籍男子，並查扣市值二千五百萬元的台灣紅檜、扁柏等珍貴木逾一．二噸，南投地檢署昨將十人依違反森林法起訴。

    詳見高山神木 越籍移工開膛盜伐 逃逸移工當山老鼠 10人起訴

    聯合報

    內閣16人異動…石崇良掌衛福部 葉俊顯掌國發會 數發部長林宜敬

    大罷免失敗後，府院黨啟動人事改組。行政院昨公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。除部分日前已曝光的名單外，昨天新增衛福部長由現任中央健康保險署長石崇良擔任，數位發展部長將由現任次長林宜敬接任，中華經濟研究院前院長葉俊顯出任國發會主委。

    詳見內閣16人異動…石崇良掌衛福部 葉俊顯掌國發會 數發部長林宜敬

    竊密台積2奈米 3人求重刑 台積：零容忍追究到底

    高檢署偵辦台積電二奈米核心關鍵技術竊密案，查出台積電前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創公司（ＴＥＬ）後，為得知「蝕刻機台」量產測試數據，透過時任台積電工程師吳秉駿、戈一平竊取參數配方，昨依違反國家安全法、營業秘密等罪起訴陳、吳、戈，這是首宗違反國安法竊取國家核心關鍵技術營業秘密案。

    詳見竊密台積2奈米 3人求重刑 台積：零容忍追究到底

    中國時報

    內閣改組 4部長1主委異動

    為回應民意籲求內閣改組，行政院27日宣布，共進行10機關、16位閣員的人事調整，其中國發會新主委出現黑馬，由前中經院院長葉俊顯擔任，衛福部長由健保署長石崇良接任，兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋出任首位運動部長。行政院長卓榮泰28日在行政院會後，將率新成員向國人報告「AI行動內閣2.0」新隊形。但在野黨則批評，閣員小幅更動、換湯不換藥，「走馬燈式內閣」有何意義？

    詳見內閣改組 4部長1主委異動

    台積電3內鬼 最重求刑14年

    喧騰一時的台積電「內鬼竊密案」，檢調查出，前台積電工程師陳力銘，因轉至台積電半導體設備商「東京威力科創」，為協助新東家爭取成為台積電先進製程更多站點設備供應商，利用與前同事吳秉駿、戈一平2人交情，教唆2人以電腦遠端連線進入資料庫，拍攝10多張台積電2奈米製程機密檔案照交付陳男運用，竊密長達1年半。台灣高檢署智財分署27日起訴陳、吳、戈3人，並具體求處陳男徒刑14年、吳男9年、戈男7年。

    詳見台積電3內鬼 最重求刑14年

    台積電離職工程師陳力銘、現職工程師吳秉駿及戈一平涉竊取台積電2奈米機密，高檢署昨依違反國安法等罪起訴，求刑7至14年。（路透資料照）

    越南籍逃逸移工切砍的台灣扁柏生立木，胸徑3.8公尺，樹高28公尺，樹齡粗估至少百年以上。（資料照，山友提供）

