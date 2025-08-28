內閣改組 異動16人 國發會：葉俊顯 衛福部：石崇良

行政院昨公布內閣改組名單，「部長加上次長」高達16位閣員異動，行政院長卓榮泰今將在院會後記者會親自介紹新團隊成員。（記者王孟倫攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕執政團隊在大罷免後調整隊形，行政院昨公布內閣改組名單，「部長加上次長」高達十六位閣員異動，其中國發會主委將由前中經院長葉俊顯接任，衛福部長由健保署長石崇良升任，數發部長則由次長林宜敬扶正。行政院長卓榮泰今將在院會後記者會親自介紹新團隊成員，預計下週一交接上路，盼「AI行動內閣二．○」的新隊形，加速行動讓施政更有感。

數發部長 次長林宜敬升任

政院調整隊形 下週一交接

現任總統府副秘書長張惇涵接任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫掌經濟部。為強化行政立法互動，以及與立院朝野黨團的溝通，僑委會副委員長阮昭雄將轉任負責和國會聯繫的行政院副秘書長，其副委員長職缺將由前新竹市議員李妍慧出任。

接任衛福部長的石崇良，具臨床醫師背景，曾任台大醫院急診醫學部醫師，也擔任過衛福部次長，後因健保資料外洩事件，時任健保署長李伯璋請辭下台，石崇良降調健保署長救火，能力與表現備受肯定，至於現任疾管署長莊人祥將任常務次長。石與莊兩人在新冠疫期間，向民眾說明疫情，未來也能透過專業與對外溝通能力推動「健康台灣」政策。

國發會主委由葉俊顯出任，葉俊顯長期為政府提供建言，對於國內產業政策非常瞭解，在疫情期間，對於政府的紓困政策，也協助進行評估與影響。數發部長則由現任次長林宜敬扶正，其職缺將由現任台灣人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀接任。

卓揆一手催生的運動部，九月九日將掛牌成立，首任部長確定由奧運羽球雙金得主李洋接任；次長由現任體育署長鄭世忠、國家運動科學中心執行長黃啟煌接任。李洋、鄭世忠與黃啟煌將成為運動部的「三本柱」。而現任體育署副署長洪志昌將接任常務次長。

此外，環境部政務次長將由現任化學物質管理署長謝燕儒接任；教育部政務次長將由銘傳大學電機工程學系講座教授劉國偉出任；原民會副主委將由前知名棒球選手陳義信接任。

