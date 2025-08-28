高山神木 越籍移工開膛盜伐 逃逸移工當山老鼠 10人起訴

越南籍逃逸移工切砍的台灣扁柏生立木，胸徑3.8公尺，樹高28公尺，樹齡粗估至少百年以上。（資料照，山友提供）

2025/08/28 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年初有山友在南投縣仁愛鄉馬海僕富士山直擊台灣扁柏神木遭「開膛破肚」，南投檢警經數月偵辦，查獲阮姓越南籍逃逸移工等五人組成的一條龍式盜伐集團，以及負責收贓變賣的五名台籍男子，並查扣市值二千五百萬元的台灣紅檜、扁柏等珍貴木逾一．二噸，南投地檢署昨將十人依違反森林法起訴。

查扣市值2500萬紅檜、扁柏等1.2噸

南投檢警會同林保署南投分署查獲的盜伐集團，是由阮姓男子為首的越南籍逃逸移工所組成，除被檢方查獲的五人外，還有其他人在逃。據被查獲的五人供稱，去年三月起分多次到仁愛鄉濁水溪事業區的國有林班地，盜伐台灣紅檜、扁柏及肖楠等貴重木，並以人贓分離方式，分別載運貴重木及砍伐手下山，再接洽吳男等至少五名收贓者變賣獲利。這五名越籍移工是否就是年初山友直擊的同批人，或還有在逃同夥當盜伐手，要再繼續追查。

南投檢警並在今年四月廿二日到五月十五日間，搜索位在中彰投三縣市的十四處藝品或加工販售點，查扣車輛等大批作案工具，以及台灣紅檜、扁柏及肖楠等貴重木逾一．二公噸，市價約二千五百萬元。

南投地檢署指出，該越籍逃逸移工盜伐集團，從砍伐、人贓分離到將貴重木運送到買家手中皆一條龍式運作，深入仁愛鄉濁水溪事業區的國有林班地盜伐已超過一年時間，而他們都採「開膛破肚」方式從中鋸開台灣扁柏等珍貴神木。

山友拍到疑似外籍山老鼠看到人奔逃的畫面。 （資料照，山友提供）

