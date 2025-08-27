陽明交大開學典禮展示智能機器狗遭疑是中國製 校方：師生開發

陽明交大開學典禮展示的智能機器狗，遭疑是中國製，學生憂成校園資安漏洞。校方稱是由校內師生開發自製。（陽明交大提供）

2025/08/27 22:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕台北市政府近日引進「智能機器狗」協助人行道普查，宣稱可提升效率、精準收集數據，卻因機器本體是中國製造引發資安及國安爭議，巧的是陽明交大今天舉行114學年開學典禮，校方也展示AI校園助手「校園智多星」與智能機器狗，由於機器狗類似台北市府的中國製機器狗，也遭網友及學生質疑恐有校園資安疑慮。

對此，陽明交大回應，這款智能機器狗是由校內老師與學生共同開發自製，研究團隊開發新演算法的研究載具，初步在市面上較成熟的機型進行測試，並藉以研究各部機件之運作。針對外界關切之資訊安全議題，若經查確認涉及資安疑慮，將改用其他機型測試，並採取必要因應措施。

陽明交大今天的開學典禮以「征程EXPEDITION」迎接新鮮人，並由校長林奇宏與副校長等人化身船長，為新生啟動大學航程，會場上也展示揭幕AI校園助手「校園智多星」與智能機器狗，期帶來智慧化生活體驗。

有學生也擔憂這款AI智能機器狗到底有多少台？會在校園執行什麼任務？會進到宿舍區域內嗎？且會有拍照及錄像等功能嗎？對這些可能涉及校園資安的影像會不會被上傳到雲端成為資安漏洞？學生認為校方應說清楚，否則恐引發大學校園資安疑慮。

