    生活

    整頓非法攤販未見改善 桃市審計處連2年點名這7處市場

    大溪第一公有零售市場周邊常有非法攤販長期佔位營業。（資料照，記者李容萍攝）

    大溪第一公有零售市場周邊常有非法攤販長期佔位營業。（資料照，記者李容萍攝）

    2025/08/26 23:41

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市公有零售市場共23處，包括現有15處非委外的公有零售市場，審計部桃園市審計處在總決算審核報告，去年和今年均點名大園、大湳、大溪第一、龍潭、南門、楊梅第一及新屋區第一等多處公有零售市場外圍長期聚集非法攤販，除影響合法攤商生計並造成交通與環境問題，非法攤販不用負擔賦稅、租金和水電，導致「劣幣驅逐良幣」，要求市府經濟發展局檢討改善。

    經發局市場科今（26）日回應，今年6月已請各行政區公所針對其轄內公有市場進行稽查作業，倘若長期未出攤營業，將依「零售市場管理條例」規定要求未營業的攤商退場，稽查後的空攤將優先收納市場周邊外攤，同時改善周邊環境及進行聯合稽查取締作業。

    經發局市場科表示，市府已於2023年10月成立「市場管理會報」，由王副市長親自召集主持，並結合各相關局處建立跨機關協調與分工機制，以系統性方式檢討並解決市場周邊環境及交通秩序問題。並於去年8月起執行改善新明市場周邊道路長期面臨環境髒亂及交通問題，經各局處分工合作改善各項工程及聯合稽查，確實有效改善長期攤販占據及環境雜亂等問題。

    審計處提出，截至去年底，中壢區新明公有零售市場周邊環境雖有改善，部分非法攤販占用道路與交通混亂情形獲得處理，但非法攤販的整頓僅單一市場整頓尚不足以全面解決問題，相關措施仍須落實至其他地區。

    對此，市場科強調，後續將依循中壢新明市場模式，逐一檢討其他市場情況並規劃改進措施，以維護市場周邊交通順暢與環境整潔，並兼顧市民購物安全及公共利益。

    中壢區新明公有零售市場周邊環境改善前，市場前方分隔島堆滿非法攤販的貨架、紙箱等物品。（資料照，記者李容萍攝）

    中壢區新明公有零售市場周邊環境改善前，市場前方分隔島堆滿非法攤販的貨架、紙箱等物品。（資料照，記者李容萍攝）

    中壢區新明公有零售市場周邊環境經過一年多整頓已有改善。（記者李容萍攝）

    中壢區新明公有零售市場周邊環境經過一年多整頓已有改善。（記者李容萍攝）

    
    
