暫時停聘教師平反後加給泡湯 全教產：應修法增訂冤獄賠償

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今（25）日舉辦「教育部長與國民中小學教學現場教師座談會」，全國教育產業總工會理事長林蕙蓉直指校園濫訴問題嚴重，教師若遭「暫時停聘」，即使最後無事實證據，仍蒙受名譽、財產與身心損失，恐導致全年獎金與加給歸零，平反後也無法挽回，建議教育部應修改「教師法」及「教師解聘辦法」，增訂「冤獄賠償條款」。

全教產代表也要求調查程序應具保密原則，避免任意濫用或人情干涉；校事會議代表應依規定產生，確保正當性；調查人員應外聘並公開抽籤遴選，避免行政偏頗；人才庫成員過度偏向行政與官方團體，應增加工會代表；調查人員可由教育部遴派或電腦亂數產生，以杜絕舞弊；對學校違法受理案件並濫啟調查，應有懲處條例，以防止校長推卸責任。

此外，全教產主張，調查報告應完整提供當事人，以便當事人在考核會及教評會陳述意見做準備，避免資訊不對等，使陳述意見程序流於形式；通知公文應加註案件類別，以便提供教師意見陳述準備；校事會議處理流程應公告並通知當事人，確保透明；家長投訴老師案件應建立「保證金制度」；投訴應就事論事，不得擴散問卷調查，避免造成不信任氛圍；應增列「聲明異議」程序，保障教師進入輔導階段前的權益，而匿名檢舉的受理應管理把關，明顯濫訴就不應受理。

林蕙蓉表示，據悉，南部某1場家長濫訴，往返教育部、縣市政府與學校3個月、耗費調查經費20萬元，最後調查不成立，但老師已崩潰、校園信任被摧毀，這些都無法平反，調查經費部分還要學校自籌，部分學校甚至動用到家長會經費，非常荒謬。

全國代理暨代課教師產業工會也發聲明指出，教育現場問題層出不窮，學校連年面臨教師短缺、師生與家長之間的衝突對立頻傳、校事會議遭濫用等教育亂象，已非單一事件，而是反映體制長期失靈的結構性危機。

