搶人！林口長庚開出「月薪65萬」 招募病理科醫師

林口長庚醫院。（資料照）

2025/08/23 23:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕林口長庚醫院近日公開病理科徵才訊息，開出「首年保障月薪65萬元」的高薪條件，搭配一年28天特休及彈性工時，消息曝光後隨即引發熱議。院方坦言，病理科專科醫師因工作量龐大、壓力高，流向診所或其他醫療機構的情況頻傳，不得不祭出優渥待遇與改善工作環境，盼吸引新血加入，穩定關鍵醫療業務。

台灣病理學會官網的招募訊息寫明，第一年保障月薪65萬元、另享28天特休假與彈性工時，並強調「公平分件」與「合理值班」，而工作內容涵蓋多領域病理檢體分析，還能享有研究計畫及學術資源支援，打造「專業、成長、生活兼顧」的職涯環境。不少網友討論：「65萬根本是一般人一年的薪水」，但也有人指出，「病理科壓力大，待遇高很合理。」

據了解，病理科醫師雖不常直接接觸病人，但須處理大量檢體判讀，包含癌症分型與腫瘤惡性評估，工作強度與精準度要求極高。若醫師不足，將影響病理報告時效，甚至導致部分檢體結果延宕。

林口長庚總院長陳建宗接受《ETtoday新聞雲》訪問時坦言，病理科專科醫師訓練名額全國有限，加上部分醫師選擇離開醫學中心，轉往診所或其他醫院尋求單純的工作環境，導致留才困難。「不只是病理科，急診科醫師、護理人員、藥師都面臨相同問題，醫院的工作相對繁忙，壓力也大。」

陳建宗補充，院方除提高待遇，也積極導入AI工具協助疾病判讀，並提供研究與教學資源，希望年輕醫師能在專業成長與臨床實務間找到平衡。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫則指出，病理科醫師人數稀少，「如果醫院願意提供更合理的薪資與工作條件，不僅能補足人力缺口，也有助於整體醫療品質。」

林口長庚醫院徵才訊息寫明，第一年保障月薪65萬元、另享28天特休假與彈性工時。（圖擷取去台灣病理學會官網）

