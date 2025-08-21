風災受損光電板「7成仍未處理」？環境部澄清：74％已安置和清除

環境部說，74%光電板已安置及清除，僅剩約3.5萬片堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，分類整理中。（資料照）

〔記者黃宜靜／台北報導〕颱風丹娜絲7月重創台灣中南部的太陽光電設施，導致嘉義、台南沿岸大批太陽能板毀損，部分媒體報導受損光電板「7成仍未處理」；對此，環境部今日澄清，13.5萬片受損光電板已完成或進入處理程序，74%光電板均已妥為安置及清除處理，預計9月底前將全面清除完畢。

環境部說明，這次屬於颱風造成的突發事件，一次性排出大量受損光電板，短期內超過平日處理量，因此必須經過暫置後再逐步去化，與光電板正常除役回收情況完全不同。

環境部說明，丹娜絲風災災損總計33案場光電板總受損約13萬5千片，分類整理後目前已近4萬片送交處理機構完成去化，近6萬片已陸續收集暫置合法場地，以上為74%光電板均已妥為安置及清除處理，僅剩約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，陸續分類整理中，業者元昱公司已承諾將儘速清運完成，也依法開罰，累計裁罰900萬元。

環境部表示，受損光電板也將依狀況分類，堪用品回到發電系統，破損品則送交專業機構資源化處理，確保環境不受二次污染；並強調，政府不是放任不管，而是全程監督、依法執行，相關臆測與指控無助問題解決。這次風災突顯制度待補之處，環境部已啟動「廢棄物清理法」修正，將光電板納入應回收廢棄物，並研議合理費率，以建立完整責任鏈，確保綠能發展更負責任、更永續。

