曾被製作梗圖與瑞銀Kuso !台南歸仁農會存款逾百億表現亮眼

2025/08/21 19:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區農會曾被以電影《賭神》為橋段製作梗圖，與知名的瑞士銀行Kuso對照，一度於網路上聲名大噪，雖然比不上世界級金融機構，但創立迄今滿100週年，是在地老字號，營運績效也不含糊，存款已突破百億元，尤其當地有沙崙智慧綠能科學城的開發，加上南科園區四期即將推動，前景更被看好。

歸仁區農會成立於1925年，迄今滿1世紀，總幹事翁淑雲提到，除了全力行銷釋迦、秈米、綠竹筍、活水菱角，以及蜂蜜等五寶產業，為地方特色建立市場口碑之外，隨著都市化的發展，信用部的經營更是表現亮眼，繳出優異的成績單。

翁淑雲說，目前存款已超過108億元，在全市各農會中排名第4，9年來累計進步了28億元；至於放款，則從55億元增加到82億元，放存款比例逾7成，就信用部的業績而言，是很漂亮的數字，營運穩健成長，也看出了歸仁人的財富實力。

歸仁今年3月才突破7萬人口，翁淑雲表示，其實從百億存款來看，確有很多低調的隱形富豪，農會以親民的服務，贏得他們的信賴，績效逐年成長；而貸款買房的客戶中，年輕族群比例也頗高，願意留下來置產，顯示當地的發展願景，值得努力去打拚。

在高鐵設站後，周邊的智慧綠能科學城逐漸發展，未來還有成大醫療園區，以及南科四期等重大建設，願景可期，翁淑雲強調，歸仁人的消費力也很不錯，會持續推動精緻農業，全力行銷，打響地方特產的知名度。

賭神周潤發在電影中，有一幕拿出資料指稱這是瑞士銀行的本票，要加碼押注的橋段，網友好奇提問，有人則製作梗圖，Kuso成錢存在歸仁農會，幽默的呈現，引發熱議。

當時梗圖一度成為話題，也讓外縣市民眾進而對歸仁產生好奇，有的以為應該是鄉下農會，沒想到卻有超過百億存款，實力也讓人不敢小覷。

