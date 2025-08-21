為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    政府出手媒合顧品質！嘉義縣水上鄉首戶修繕簽約

    颱風豪雨造成嘉義縣許多民宅受損。（行政院提供）

    颱風豪雨造成嘉義縣許多民宅受損。（行政院提供）

    2025/08/21 19:25

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風及0728豪雨重創嘉義縣，水上鄉多處民宅屋頂損壞、嚴重漏水，中央與地方合作推動災屋修繕媒合機制，今天水上鄉首件透過政府媒合、進行修繕的災戶完成簽約；雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德表示，媒合機制可讓民眾在最短時間內與合格工班完成配對，減少自行尋找廠商的時間成本與資訊落差，強化政府對品質與時程的管理。

    水上鄉長林緗亭說，政府協助媒合廠商，主要是為了避免修復價格被外界惡意哄抬，具有穩定價格的作用，也可以儘快進場辦理修復事宜，這次有行政院公共工程委員會動員的金質獎相關廠商與工班參與，還可以提供施工品質的保證。

    簽約案由世合園營造股份有限公司承攬，並由林緗亭與行政院公共工程委員會副處長郭殷孝共同見證，工程會表示，目前工程會已在水上鄉完成115戶的現場勘查，並協助媒合多家合格施工廠商，逐步展開各項修繕作業。

    目前參與水上鄉修繕工作的廠商，有世合園營造、六合營造、振勝營造、新宏興營造、稻田營造、勝緯營造、義力營造、長達營造、大維營造及允祥營造等，均具備工程經驗與品質控管能力，為後續工程進行提供穩定支撐。

    前進指揮所呼籲，符合行政院慰助金申請資格，並於8月31日前完成與政府媒合廠商簽約者，完工後可獲得最高2萬元的尾款補助，請有需要的民眾儘速申請。

    嘉義縣水上鄉首件由政府媒合的房屋修繕案簽約。（行政院提供）

    嘉義縣水上鄉首件由政府媒合的房屋修繕案簽約。（行政院提供）

