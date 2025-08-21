為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    Intelligent Asia 2025》台南沙崙科學城攜手4企業 展現綠色轉型典範

    沙崙智慧綠能科學城進駐廠商在台灣機器人與自動化機械展合影。（南市經發局提供）

    沙崙智慧綠能科學城進駐廠商在台灣機器人與自動化機械展合影。（南市經發局提供）

    2025/08/21 07:53

    〔記者蔡文居／台南報導〕亞洲最具規模的科技產業盛會「Intelligent Asia 2025」在台北登場，台南沙崙人工智慧產業專區管理辦公室策劃「台南沙崙智慧綠能科學城主題館」，邀集多家沙崙科學城進駐廠商，包括自動化機器人、能源管理、資安防護、AI運算等多家菁英企業共同參與，展現台南新興科技產業重鎮的潛力。

    「Intelligent Asia 2025」於8月20日至23日於台北南港展覽館登場，聚焦自動化、機器人、雷射、物流、冷鏈、模具、3D列印及流體傳動等8大關鍵工業領域。共有來自16國、超過千家指標企業齊聚一堂。

    南市經發局長張婷媛表示，這次「台南沙崙智慧綠能科學城主題館」，邀集多家沙崙科學城進駐廠商參與，包括思納捷科技、佐翼科技、元康綠能、微智安聯4家企業，展示涵蓋自動化、AI分析、綠色儲能、智慧控制等一站式應用實績。沙崙智慧綠能科學城自成立以來，已成為國內智慧能源與永續應用的試煉基地，也象徵台南在全球綠色轉型與智能製造浪潮中的領航角色。

    南市經發局表示，南市府推動「沙崙智慧綠能科學城」作為台灣綠能與智慧科技的創新核心，於今年「Intelligent Asia 2025」中號召自動化機器人、能源管理、資安防護、AI運算等多家菁英企業共同參與「台灣機器人與智慧自動化展」，透過系統整合、模組開發與應用場景展示，呈現台灣在智慧製造與永續發展領域的前瞻實力。

