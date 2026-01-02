蘭城晶英酒店被爆牛肉有異物4人嘔吐送醫？宜縣衛生局上門稽查

民眾PO文，稱到蘭城晶英酒店用餐，牛肉冷盤有疑似蟲體異物，宜縣衛生局前往稽查。（宜蘭縣衛生局提供）

有民眾在社群PO文稱到蘭城晶英酒店用餐，牛肉冷盤之食材有疑似蟲體異物，且有4人嘔吐不舒服送醫。宜蘭縣衛生局前往稽查亦未看到異物，但有天花板出風口髒污等缺失，已開立限期改善通知單。晶英表示，民眾反映的異物是刀切造成牛筋捲曲的情形，對於其他相關缺失，會立即改善。

宜縣衛生局指出，接獲民眾反映與醫院通報疑似食品中毒案件，今天隨即派員前往飯店食品作業場所稽查，現場並未看到食品有異物，但天花板出風口髒污、有蜘蛛絲，冷藏櫃部分食材未完整包覆，冷凍櫃未維持整潔、油煙設備髒污，已開立限期改善通知單。

衛生局同時抽驗環境檢體2件、人體糞便盒2件，除本案外，衛生局目前未接獲其他客訴，後續將持續追蹤檢驗結果，如有違法將依食品安全衛生管理法處辦。若限期未改善，可依違反「食品良好衛生規範準則」規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業。

晶英表示，餐廳選用密封進口包裝肉品，採取每周進貨、當周售罄的庫存管理策略，每周進貨量約100kg，在無長期庫存的狀態下，確保食材新鮮，民眾反應的是「骰子牛」選用牛腱部位，牛腱含有牛筋，在刀切下會造成牛筋捲曲，這是很正常現象，依飯店標準烹調程序需經過4小時滷製，在高溫且長時間烹調下，若非真實生物組織，絕無法維持原型。

晶英指出，今天衛生局已到現場實地查核，經專業人員與官員現場合驗，確認該爭議成分確實為牛筋並非異物，對於其他相關缺失，他們會立即改善。

