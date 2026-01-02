賴總統赴宜蘭參訪長照機構 憂總預算未通過恐影響「長照3.0」推動

總統賴清德到宜蘭三星長照機構向長輩問好。（記者王峻祺攝）

總統賴清德今天到宜蘭三星視察由耕莘健康管理專科學校附設的宜蘭縣私立勁好園綜合長照機構，他致詞時強調，台灣已邁入超高齡社會，政府將全面強化長照政策，今年長照預算首度編列1200億元，正式邁入「長照3.0」時代，政府推動長照3.0將持續加強對長輩的照顧，請行政院與立法院盡速協商，並呼籲立法院早日審議今年度中央政府總預算，避免影響長輩們的權益。

賴清德說，全台65歲以上長輩比例，已逼近20％的「超高齡社會」門檻。根據最新統計，宜蘭高齡人口比例達20.4％，顯示長照政策的加強刻不容緩，回顧長照政策發展歷程，前總統馬英九時期，1年長照預算約50億元、據點僅720個。

他說，前總統蔡英文交接時，預算已達800多億元，今年因應「長照3.0」的推動，預算加碼至1200億元，目前全台長照據點也已超過1萬5千個，服務員人數更突破10萬人，佈建密度與服務能量皆有顯著成長。

賴清德說，針對「長照2.0」升級至「長照3.0」的差異，共計4大策略，包括推動機構式長照據點，針對居家照顧有困難長輩，政府將擴大推動機構式服務，無論是公辦機構或是補助私立機構，都將提高經費與品質。

另外，政府也將強化「喘息服務」，體諒家庭照顧者辛勞，會加強提供喘息服務，包括讓長輩短期入住機構，或指派服務員到府代為照顧，讓家屬獲得必要的休息。

賴清德說，過去長照2.0有較嚴格的失智、失能認定標準，長照3.0將放寬至「輕微失智、輕微失能」即可接受政府服務，未來醫療也會與長照深度銜接，強力納入「醫療」能量。結合居家、社區、機構與醫療服務，形成區域串聯路網，讓長輩在需要時能獲得一體化的照顧。

他也提及政府對年輕一代的照顧，包括高中職免學費、私立大學學費補助及租金補貼等政策，目標是落實教育平權，希望讓每一個孩子，不管是在什麼地方，什麼家庭出生長大，就算是經濟比較不好家庭，只要想念書，都可以得到政府的幫助。

