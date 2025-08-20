鏟土機訓練考照上課前突通知桃園改高雄 基隆學員怒喊詐欺

基隆一家工程行報名參加鏟土機訓練考照，開課前臨時更改地點到高雄，學員跳腳。（記者盧賢秀攝）

2025/08/20 16:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆一家工程公司帶員工報名參加鏟土機（山貓）訓練、考照， 每人繳了1萬800元費用，沒想到開訓前才通知上課地點從桃園市改到高雄市，造成學員與公司調度困難，認為根本是「詐欺」，將提起集體訴訟。中華民國技能發展協會說，將全額退費。

工程公司何姓業者指出，他與公司3名員工報名參加中華民國技能發展協會「鏟土機訓練課程」，7月18日到桃園市填寫資料，每人繳了1萬800元學費，訓練與考照都選擇在桃園，報名的團員總共有35人。

沒想到開課前3天，協會突然通知上課地點改到高雄，所有學員都跳腳。何姓業者說，大部分的學員都要上班，如果要去高雄訓練和考照，無法當天來回，至少要2天時間，而且報名至今超過1個月，才臨時通知改到高雄上課考照，每個學員和公司工作調配困難。

受訓和考照地點突然更改，部分學員要求退費，但協會一開始只願意退還50％，訓練費與考試費不退。何姓工程業者抗議說，他們連1堂課都還沒上，根據原本公布資訊，開訓前退訓應退還7成訓練費，且協會自行變更地點，應該全額退費。他說，將提起集體訴訟，控告協會「詐欺」。

中華民國技能發展協會人員說，課程地點是由國家分發的，期間有公告，但可能解釋不清楚，造成誤會，最後協會同意全額退款。

基隆一家工程行報名參加鏟土機訓練考照，開課前臨時更改地點。（記者盧賢秀翻攝）

