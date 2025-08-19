苗縣竹南龍天路、環市路與延平路口引交通疑慮 民眾盼改善

竹南龍天路、環市路與延平路口引交通疑慮，民眾盼改善。圖為會勘時畫面。（葉忠倫提供）

2025/08/19 09:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮近年來受益於竹南科學園區開發，不少科技廠進駐帶動竹南鎮持續發展。不過，與經濟、地方發展攸關的交通動線安全，也引發民眾疑慮。苗栗縣議員葉忠倫接獲反映，指竹南鎮環市路與延平路、龍天路口交通動線不順引發安全疑慮，希望能改善；苗栗縣政府等相關單位表示，將研議辦理。

葉忠倫說，環市路為竹南鎮交通大動脈，而龍天路、延平路與環市路相接，不少民眾上班時透過龍天路或延平路銜接環市路遇轉彎時，不時與直行車輛發生衝突，造成交通堵塞甚至車禍等情形。

葉忠倫邀集相關單位與竹南鎮代陳玉家會勘，建議在龍天路、延平路建議規劃設置左轉專用道，並同步施作相關標線與號誌，後續應進一步劃設左轉專用道延伸標線，以利行車動線明確化。葉忠倫也說，施工時務必讓號誌與標線施作工期，儘可能互相配合，以提升施工效率，並減少對交通影響。

另外，葉忠倫建議於尖峰及離峰時段進行車流量調查，包含直行及左轉車流數據，更有效了解交通狀況以便解決問題，苗縣府等相關單位表示，將研議辦理。

