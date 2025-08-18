提升良率 台糖加州蘭園接力生產台灣蘭花 蘭協：願支付服務費

隨美國實施對等關稅，台灣蘭花業者盼台糖在加州的蘭園可成為在美接力生產基地，提升良率增加競爭力。（資料照）

2025/08/18 22:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國實施對等關稅，目前台灣除半導體以外產品輸美稅率增加20%，台灣農產品輸美大宗的蘭花就從原本的齡關稅漲到20%，農業部長陳駿季今（18日）表示，已和台糖達成協議，台糖願提供美國加州的蘭園做為台商蘭花生產基地，蘭協表示，願支付台糖服務費用。

我國輸美農產品主要品項就是蘭花，台灣蘭花以外銷為主，美國是台灣蘭花最大外銷市場，去年，蘭協秘書長曾俊弼表示，台灣蘭花都是種苗中的大苗輸出美國後，再由當地廠商接力生產半年開花後上市，在美國的蘭花市場中，台灣的主要競爭對手為荷蘭，但隨著實施對等關稅，加上美國與加拿大、墨西哥簽訂美墨加協定，墨西哥、加拿大的農產品可零關稅輸入美國，荷蘭蘭花業者則早在加、墨兩國布局生產，直接零關稅輸入。

台糖本身在加州設有蘭園，今年4月初農業部就和台糖協調，希望可將該蘭園做為台灣蘭花商在美國的生產基地之一，陳駿季今出席林保署的輔導造林記者會，會後接受媒體聯訪表示，和台糖溝通後，台糖願意提供，不過接下來還要評估現有生產設備是否需要改善，還有要收取的租金，蘭花業者也要討論用什麼方式進駐該基地。

曾俊弼說，自實施對等關稅後，在關稅10%緩降期間，台灣蘭花輸美訂單較同期衰退15%，若台糖在加州的蘭園可做為台灣種苗輸美後的生產基地，將可望提升良率，進而提高價格。曾俊弼指出，新冠疫情後，因船期或港口罷工等，船運時間有時從原定的3週動輒拉長到30天或60天，隨船期拉長，良率從原本幾近100%下降到6、7成，若台糖加州蘭園可做為生產基地，有信心良率可再拉回100%，客戶就會更願意用好的價格購買。

曾俊弼表示，目前台灣1年約2300萬株蘭花大苗輸出到美國，台糖加州蘭園的容納量約可到500萬株種苗，不過因為催花生產需要冷鏈設備，該蘭園並無設施，只要增設，就可讓該基地轉型、讓台灣蘭花加值。他也說，台糖是公司，當然也會需要利潤，因此業者願意支付服務費用；而商場如戰場，台糖加州蘭花基地轉型的腳步當然越快越好。

