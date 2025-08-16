為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    八仙塵爆10年！500人嚴重燒燙傷 收治人數最多「創零死亡紀錄」

    三總今天舉辦八仙塵爆回顧活動。（三總提供）

    三總今天舉辦八仙塵爆回顧活動。（三總提供）

    2025/08/16 15:27

    〔記者吳亮儀／台北報導〕八仙塵爆發生在2015年6月27日，新北市八仙樂園辦活動引發嚴重災難，造成近500人嚴重燒燙傷，是台灣史上最嚴重的群體傷害事件之一。三軍總醫院今天（16日）舉辦回顧會，收治傷患人數全台最多，也創下「零死亡」紀錄。

    三軍總醫院今天舉辦回顧會，並指出，三軍總醫院在事件發生後，第一時間啟動大量傷患緊急應變機制，迅速動員近300名醫師、護理師及各類醫療人員，日以繼夜投入救治工作，最終共收治65名傷患，是全台收治人數最多的醫療機構，並成功創下全數傷患「零死亡」的紀錄。

    三軍總醫院今天舉辦「～感恩重生路，10年我們在～八仙塵燃十週年感恩紀念活動」，現場也同步放映紀錄影片《十年後的告白：八仙塵燃10週年》，邀請當年傷友及醫療團隊回顧當下。

    三總院長陳元皓少將也邀請陽光基金會舒靜嫻執行長與會致意，現場也有12名傷友與家屬出席，並親自感謝當年的醫療團隊，包括整形外科、護理部、復健部、高壓氧中心、精神醫學部、營養部及社服室等專業人員。

    三軍總醫院表示，此次紀念活動不僅是向當年努力不懈的醫療團隊致敬，也象徵對病患與家屬長期支持與陪伴的承諾。未來，三總將持續提升大規模災難應變能力，強化醫療應變量能，持續守護全民健康。

    三總今天舉辦八仙塵爆回顧活動。（三總提供）

    三總今天舉辦八仙塵爆回顧活動。（三總提供）

