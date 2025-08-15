觀音納骨塔重啟發包 結果塔位減少、經費卻暴增遭檢討

觀音區第六公墓納骨塔工程於去年8月開工，圖為示意圖。（桃園市府提供）

2025/08/15 19:55

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市民政局殯葬管理所計畫興建觀音區第六（大堀）公墓新建納骨塔，於2018年3月開始規劃興建，原四層樓方案經費2億1648萬元，可容納3萬3267個塔位，但工程2度流標，去年重新發包後縮減為2層樓，僅容納1萬7700個骨灰骸，但經費暴增至3億2985萬元；審計部桃園市審計處去年決算報告批評納骨塔規模縮小，興建經費卻大幅增加，要求檢討公共工程辦理流程。

民政局表示，觀音區第六公墓納骨塔工程於2021年6月發包，適逢疫情影響，營建業出現嚴重缺工缺料情形，營建物價持續上漲，造成工程2次流標停擺；未來辦理相關重大工程將於設計階段前，先彙整地方意見，確認政策方向、量體規模及民眾需求，避免頻繁調整，另於設計階段將營建物價指數及市場行情納入考量，減少因市場波動導致流標或重新設計等情形；新建工程於去年8月開工，實際進度達4成以上，目前辦理主建物室內裝修、南區擋土牆施作及辦公室區基礎結構施作等作業，預計年底完工，明年初即可啟用。

決算報告指出，殯葬所於107年3月起辦理觀音第六公墓新建納骨塔專案管理、規劃設計監造技術服務等事宜，原本3層樓方案僅需1億2500萬元，配合地方需求，調整為4層樓方案，雖可容納3萬3267個塔位，但經費也漲為2億1648萬元，工程2次流標而停擺，市府於2023年3月2日重新召開需求確認會議，決議縮減量體發包，導致是規模縮小，興建總經費卻大增。

