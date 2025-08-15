藍色公路海洋觀光嘉年華啟動 順道疏運滯留金門旅客

雲豹輪由金門載回105名滯留旅客，再由藍鵲輪接手運回嘉義。（記者劉禹慶攝）

2025/08/15 19:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖、金門藍色海洋觀光嘉年華，今（15）日由雲豹輪載送澎湖旅客前往金門，再由金門雙向載客返航，由於金門機場因楊柳颱風滯留上千名旅客，因此「順道」疏運金門滯留旅客105人，再由雲豹姐妹輪藍鵲「無縫接軌」，自馬公商港接運回台灣本島嘉義布袋，一兼兩顧，發展藍色公路觀光，又兼疏運滯留金門旅客。

「藍色公路海洋觀光嘉年華Taiwan-Hi」計劃其中之一，就是離島澎湖與同為外島金門通航，搭雲豹輪今日先由嘉義布袋港，載運旅客抵澎，隨後接運澎湖旅客前往金門4日遊。由於金門因為颱風有旅客滯留，所以民航局提出海運疏運B計畫的申請，航港局旋即啟動，將藍色公路觀光客輪，搖身一變成為疏運滯留旅客的支援客輪。

請繼續往下閱讀...

航港局配合民航局啟動金門疏運B計畫，已協調由「雲豹輪」執行海運疏運，後續將由航港局會同民航局金門航空站、金門縣政府等單位，協助旅客登船作業，下午2時自金門水頭碼頭啟航前往澎湖馬公，轉乘接駁藍鵲輪前往嘉義布袋港。另現場準備遊覽車接駁至高鐵車站。

雲豹輪載運222名旅客（包括117人到澎湖、105人到嘉義），下午5時38分由金門返航抵達澎湖，與雲豹隸屬同家航業公司的藍鵲輪，晚間6時10分則在澎湖馬公港接駁，載運旅客前往嘉義，再搭乘遊覽車前往高鐵站各奔東西，結束一波三折返鄉之路。

藍鵲輪接駁運輸，將105位颱風滯留金門旅客送回台灣。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法