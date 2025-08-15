竹市自由車場改善工程延宕 議員劉彥伶批市府執行力差

新竹市議員劉彥伶批市府執行力差，竹市自由車場改善工程完工日不斷延宕，罔顧選手權益。（劉彥伶提供）

2025/08/15 19:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府斥資超過1.18億元進行自由車場改善工程，原預定今年5月雙北世壯運賽事使用，但因工程延宕及多項缺失造成裁判長試騎摔車，市府對外宣稱自由車場已完工99.9%，6月底就可完工驗收，市議員劉彥伶說，她昨天（14日）前往會勘時，除遭市府人員百般阻撓，好不容易進場了解，依然發現有多處仍有裂縫及漏水情形，批改善工程不斷延宕，是罔顧選手練習權益，更凸顯市府的工程執行力很差，讓完工日不斷延宕。對此，市府尚無回應。

劉彥伶說，市民都很關心自由車場到底能不能完工，市府對外稱6月底完工，如今已8月底，她前幾天發函給市府希望安排自由車場會勘，市府仍是百般阻撓，說7月底說會完工，昨天前往會勘時，也是被擋在工地外，經過一番唇槍舌劍，市府官員才讓她行使監督職權觀察自由車場現況。雖目前看起來狀況是比先前好一些，但跑道的伸縮縫平整度仍待改善，目前還差兩層塗層，且出第二彎道還是會有波浪狀的感覺，因施工是縱向施工，騎乘時是橫向，再者直線段仍需修正，噴漆與噴漆的介面也需再磨平，第四彎道還是有不平整，且室內下大雨還是有滲水問題，讓人憂心不知何時裂縫會再裂開，而選手的試騎體感很重要，她籲市府應安排多次試騎再開放，且不能再讓包商無限期拖延工程。

新竹市自由車場改善工程完工不斷延宕，伸縮縫平整度仍待改善。（劉彥伶提供）

