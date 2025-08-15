日本樹木醫來台指導勤益科大與中市府 樹木健康診斷

大藪崇司（左2）指導學員診斷樹木方法。（勤益科大提供）

2025/08/15 16:44

〔記者黃旭磊／台中報導〕日本樹木醫大藪崇司造訪中台灣，大藪崇司為兵庫縣立大學淡路景觀園藝學校教授，訪台期間指導國立勤益科技大學景觀系、台中市建設局官員診斷校樹與路樹健康，日本樹木醫制度於1991年起推動，考照通過條件嚴苛、在當地合格率僅20% ，師生藉由研習學到樹木健康診斷流程。

勤益科技大學今表示，大藪崇司（OYABU Takashi）從14日起以「日本樹木醫制度及樹木診斷」為主題，指導師生及公務員樹木維護與管理專業經驗，也利用勤益科大造園乙級技術士檢定場，進行「樹木健康診斷」分組實作，讓勤益景觀系學生完成檢定考題作品。

樹木醫制度在日本於1991 年啟動，起始於日本林野廳人才培養計畫事業補助（起初為國家執照），到今年登錄在案超過2千人，考取執照者多為40歲以上男性，須具備7年以上林場經驗才具報考資格。

上森景觀、卉蓁園藝、崧德園藝、兆軒景觀、福境群農業公司派員參與研習，大藪崇司針對綠色基礎建築中樹木與樹木醫角色，及日本樹木醫制度及診斷案例等主題講解，並安排樹木健康診斷課程與分組實習 。

在場學員說，提前接觸到日本最新林樹產業脈動，強化實務能力，勤益科大說，促進業界與政府部門互動，將持續推動常態性交流平台，為景觀園藝產業發展與優質公共建設品質努力。

