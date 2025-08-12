基隆六堵險圳岩盤崩塌 立委林沛祥爭取8280萬元改善

立法委員林沛祥（左）表示，水利署核定基隆河六堵險圳構造物維修改善工程經費約8280萬元，工期360日曆天，預計2026年底完工。（圖為立委林沛祥辦公室提供）

2025/08/12 18:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕2024年一場颱風，導致基隆市六堵險圳上游岩盤崩落，六堵險圳步道因此封閉，造成安全疑慮。基於安全考量，以防颱風來襲時造成危害；基隆市立法委員林沛祥爭取經費，並邀集水利署第十河川分署長陳健豐於今天（12日）辦會勘，水利署核定基隆河六堵險圳構造物維修改善工程經費約8280萬元，工期約1年，施工長度150公尺，最快預計2025年11月底完成發包，2026年底完工。

林沛祥指出，未來六堵險圳構造物整體完工後，會由工務處來銜接把步道做好，盡快還給民眾安全的環境。

在地的副議長楊秀玉指出，感謝林沛祥一直為基隆、為七堵爭取經費，她強調，六堵險圳附近的自然景觀優美，也是七堵民眾健走散步運動重要的廊帶，這個六堵險圳步道經過的民眾很多，步道封閉造成民眾不便，麻煩工務處多費心。

泰安里長詹仁豪建議，在施工期間環境維護，希望能夠保持原況原貌，陳健豐表示，會有一個環境評估，一定會用最少傷害環境的方式來施工。

六堵里長余良盛表示，這個步道封閉很久，感謝林沛祥爭取經費，希望能夠趕快修復，早日完工以利民眾運動。

林沛祥表示，施工的工程期間，應該要有暫時路線，請水利署與基隆市工務處配合，先與民眾溝通，第二防濬的功能是否能夠保持，水利署表示，完工以後一定會符合治理的標準，比照過去的最高規格，讓防濬功能保持良好。

因岩盤崩塌導致六堵險圳步道封閉，經濟部水利署第十河川分署核定基隆河六堵險圳構造物維修改善工程經費約8280萬元，工期360日曆天，預計2026年底完工。（圖為立委林沛祥辦公室提供）

