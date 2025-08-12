為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    越南黑胡椒驗出蘇丹色素！15公噸全數銷毀

    1批自越南進口的黑胡椒粒被檢出不得使用的著色劑蘇丹色素4號，全數15公噸依規定銷毀。（食藥署提供）

    1批自越南進口的黑胡椒粒被檢出不得使用的著色劑蘇丹色素4號，全數15公噸依規定銷毀。（食藥署提供）

    2025/08/12 11:49

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（12日）公布最新邊境查驗結果，其中1批自越南進口的黑胡椒粒檢出不得使用的著色劑蘇丹色素4號，全數15公噸將依規銷毀，不得退運。食藥署強調，針對越南胡椒粒將持續實施監視查驗，至明年8月4日前，每一批均須檢驗蘇丹色素合格才能輸入。

    食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬說明，這批產品由新光洋菜企業股份有限公司自越南進口，製造商為TAM QUANG IMEXCO., LTD.。統計今年2月4日至8月4日，越南黑胡椒共報驗54批，其中3批不合格，不合格率5.6%，違規原因包括檢出蘇丹色素及農藥殘留超標。

    蔡佳芬指出，目前列入蘇丹色素監視查驗的品項，除胡椒（中國、印度、南非、越南）外，還包括辣椒粉、辣椒乾（中國、印度、越南）、辣椒醬（中國）、薑黃（印度、越南）及八角（中國、印度）。監視查驗自啟動起為期一年，如再檢出違規將延長一年。

    同樣自越南進口的鮮榴槤，此次也有2批被檢出違規，分別為泓匯國際驗出亞托敏與撲克拉各0.02 ppm，豐碩生鮮蔬果則檢出毆殺松0.06ppm及不得檢出的達馬松0.03ppm。

    食藥署統計，近半年越南鮮榴槤報驗703批中有16批不合格，違規多為重金屬鎘及農藥殘留，自7月22日至9月11日已全面逐批抽驗。

    最新邊境查驗共有9批違規，農藥殘留方面，包括2批越南鮮榴槤、泰國綠豆、緬甸綠豆仁及澳洲鮮茂谷柑；越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素；法國芥末醬漂白劑超標；日本乾燥羊棲菜重金屬不合格；印尼麵糰甜味劑超標。

    值得注意的是，國內食品大廠聯馥食品股份有限公司也踩雷，自法國進口的「Hot English Mustard」芥末醬被檢出二氧化硫每公斤0.079公克，超過法規上限每公斤0.030公克。

    蔡佳芬表示，針對違規業者將提高抽驗比例至20%至50%；食藥署統計近半年受理法國的「芥末醬」報驗批數為36批，檢驗不合格批數為5批，檢驗不合格原因皆為二氧化硫殘留量不合格。

    國內食品大廠聯馥食品股份有限公司自法國進口的「Hot English Mustard」芥末醬被檢出漂白劑超標。（食藥署提供）

    國內食品大廠聯馥食品股份有限公司自法國進口的「Hot English Mustard」芥末醬被檢出漂白劑超標。（食藥署提供）

    圖 圖
    圖 圖
