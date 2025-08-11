為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    楊柳颱風來勢洶洶 預估新北最快明天下午陸警

    中央氣象署表示，第11號輕度颱風楊柳今天凌晨2時中心位於台北東南東方1410公里處，向西前進，預測週三至週四上半天會影響台灣。（圖擷自中央氣象署）

    中央氣象署表示，第11號輕度颱風楊柳今天凌晨2時中心位於台北東南東方1410公里處，向西前進，預測週三至週四上半天會影響台灣。（圖擷自中央氣象署）

    2025/08/11 10:10

    〔記者賴筱桐／新北報導〕今年第11號颱風「楊柳」來勢洶洶，今天（11日）凌晨2點颱風中心位於距離新北市東南方1414公里的海面上，依據各國預測路徑，「楊柳」將登陸台灣，預估新北市明天（12日）下午至晚間發布陸上颱風警報。新北市政府呼籲，民眾應避免前往山區、海邊等高危險地區活動。

    天氣風險管理公司指出，楊柳颱風目前以每小時23公里的速度向西進行，中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，7級風平均暴風半徑120公里，10級風平均暴風半徑40公里。

    天氣風險管理公司研判，目前楊柳為輕度颱風，若強度維持，12小時內有機會增強為中度颱風，路徑稍微偏西，且暴風半徑未擴大，新北市發布海警或陸警機會降低，僅烏來區有機會受暴風半徑壟罩。依據中央氣象署的預測路徑，新北市海上颱風警報有機會不發布，陸上颱風警報預估12日下午至晚間發布。

    天氣風險管理公司評估，各模式預測颱風路徑趨於一致，皆為穿過台灣，中央氣象署的路徑稍微偏南，對新北市的影響降低，但路徑仍有變化機會，本週三（13日）新北市東側的日雨量為接近或達到大雨等級，沿海陣風6至8級。

    新北市政府提醒，民眾在颱風警報發布期間，應避免前往山區、海邊等高危險地區，切勿進行水域遊憩相關活動。

