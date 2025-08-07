日本旅遊晚上7點後「必去1地」 全場狂推：爽吃3折生魚片

近來有網友分享，自己每次去日本遊玩，必定在晚上7點後造訪當地超市，因為屆時便當、生魚片等食品都會打折，從8折到對折皆有。示意圖。（彭博資料照）

2025/08/07 16:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一直是台灣民眾前往海外旅遊的熱門首選，甚至有許多人1年多次前往，體驗當地人日常生活。近來有網友分享，自己每次去日本遊玩，必定在晚上7點後造訪當地超市，因為屆時便當、生魚片等食品都會打折，從8折到對折皆有，該文一出，掀起不少網友共鳴，還討論起台日商品折扣優惠差異。

該名網友日前在PTT以「日本超市晚上生熟食折扣很敢給？」為標題發文，提到自己每次去日本旅遊時，都會在晚上7點過後，安排「逛當地超市」的行程，因為可以買到許多打折食品，包含涼菜、炸物、烤串、便當、生魚片等，折扣幅度從8折至對折都有，再買上1罐日本啤酒，就得獲得經濟又實惠的宵夜。

該文一出，不少網友留言表示認同，「日本超商折扣很漂亮」、「3折買到生魚片真的爽吃」、「這就是日本版的乞丐時光」、「有買過買一送一的日式炒麵」、「日本不怕你在等打折，時間一到就狂貼」、「當宵夜超爽，上次去沖繩我也買到便宜的和牛」、「滿多人窮遊日本都靠這個，搶了日本主婦的小確幸」。

也有人直言，自己不會特別去買這些即期折扣食物，也提醒大家小心因此吃壞肚子，「日本冷便當都超難吃」、「不貴但不好吃，試過一次寧願加錢去店面買」、「日本超市改價格標籤，台灣超市改日期標籤，根本沒什麼區別吧」、「日本這種真的不太好吃，而且生食我不敢買即期品，萬一在國外得腸胃炎就不好」。

此外，還有網友討論起台灣的超市和超商，其實也有提供類似的即期品優惠，「我們也有友善食光」、「全聯快過期的麵包，都打對折起跳」、「台灣超商有折價但沒什麼可選，看運氣」、「友善食光65折也不差，大賣場快過期熟食也是對折賣」、「台灣超商的東西其實也很好吃，搭配上打折後，CP值很高」。

