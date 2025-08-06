菜好貴！西螺果菜市場交易均價破50元 創今年新高

菜農因連日豪雨導致菜葉損失嚴重，現在能採收多少算多少。（記者李文德攝）

2025/08/06 14:29

〔記者李文德／雲林報導〕連日豪雨重創中南部，導致種植蔬菜的菜園幾乎遭水淹沒，連帶影響西螺果菜市場進貨量。西螺果菜市場董事長蔡德福指出，這幾天進貨量縮減近半，但市場供不應求，每公斤平均交易價格已突破50元大關，氣候若穩定，預計月底價格會回穩。

近日菜市場民眾們閒聊話題「菜好貴！」甚至有菜販表示，光是自己賣小黃瓜每斤百元，大陸妹每斤70元左右，不少民眾聽到價格後都縮手。

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菜農也指出，種植的油菜、白菜等幾乎都泡水、受損嚴重，估計每1分地損失約1萬多元，現在能收多少算多少，不然持續不採收損失就會更多。

蔡德福表示，上月丹娜絲颱風、西南氣流豪雨接連報到，導致農損嚴重，多數蔬菜園泡水，復耕進度緩滿。正常每日進貨量約900公噸左右，近日市場到貨量幾乎攔腰折半，僅維持500多公噸，但市場仍供不應求，光昨日每公斤交易均就突破50元大關，今天的均價還站上53元左右，是今年新高。

蔡德福指出，葉菜類均價幾乎都50元左右，小黃瓜則突破百元，就連以往每公斤100至200元的敏豆（四季豆）也漲到400元。他認為，如果氣候持續穩定，大約再過20天價格應能逐漸回穩。

近日民眾進入菜市場的閒聊話題，都直指「最近菜真的好貴」。（記者李文德攝）

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