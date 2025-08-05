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    日本「鮮蜜瓜」農藥殘留超標！ 91.1公斤遭邊境攔截

    最新一波邊境不合格名單，有3批來自日本的「鮮蜜瓜」因農藥殘留遭攔截。（食藥署提供）

    最新一波邊境不合格名單，有3批來自日本的「鮮蜜瓜」因農藥殘留遭攔截。（食藥署提供）

    2025/08/05 11:25

    〔記者邱芷柔／台北報導〕正值日本蜜瓜產季，衛福部食藥署今（5日）公布最新一波邊境不合格名單，有3批來自日本的「鮮蜜瓜」因農藥殘留遭攔截，包括不得檢出的農藥滅派林，還有殺蟲劑撲滅松殘留達0.33ppm，超出法定限值33倍，3批總重91.1公斤，全數退運或銷毀。

    食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，這3批蜜瓜分別由「川咏水果有限公司」2批及「興亞貿易股份有限公司」1批進口，自日本靜岡與愛知輸入，其中2批檢出撲滅松及滅派林，另一批則檢出依普同0.02ppm，均不符農藥殘留標準。

    由於夏季是鮮蜜瓜進口高峰，食藥署自6月至10月針對日本蜜瓜加強邊境抽驗，抽驗率達20%到50%。食藥署統計，今年1月至7月共受理216批報驗，其中3批不合格，不合格率約1.4%。

    最新公布的邊境違規名單共15批，包括檢出農藥、防腐劑與蘇丹色素等問題；其中1批越南進口的黑胡椒粒，被檢出含有禁用的蘇丹色素4號，依規定不得退運，必須直接銷毀。鄭維智說，今年以來已有51批越南黑胡椒報驗，有2批不合格，違規率達3.9%，食藥署自去年4月18日起，針對越南報驗的黑胡椒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入預計實施至明年1月17日。

    另有2批印尼進口餅乾也遭退運，西霸企業輸入的「魚餅」檢出防腐劑苯甲酸與己二烯酸合併超標，違反食品添加規定。萬川實業輸入的「春捲味脆餅」雖檢出防腐劑濃度未超標，但其所用醬油原料中防腐劑含量高達每公斤14.2公克，超出法定標準， 因此仍被認定違規。

    食藥署也統計，今年上半年印尼餅乾共報驗791批，有3批不合格，不合格率約0.4%。食藥署自8月5日至9月4日，針對印尼餅乾加強抽驗，抽驗比例提高為20%至50%。

    越南進口的黑胡椒粒，被檢出含有禁用的蘇丹色素4號。（食藥署提供）

    越南進口的黑胡椒粒，被檢出含有禁用的蘇丹色素4號。（食藥署提供）

    萬川實業輸入的「春捲味脆餅」，其所用醬油原料中防腐劑含量高達每公斤14.2公克，仍被認定違規。（食藥署提供）

    萬川實業輸入的「春捲味脆餅」，其所用醬油原料中防腐劑含量高達每公斤14.2公克，仍被認定違規。（食藥署提供）

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