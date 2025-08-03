西南氣流持續影響！ 南高屏山區警戒「超大豪雨」

今日持續受到西南氣流影響，各地天氣不穩。（資料照）

2025/08/03 06:50

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（3日）持續受到西南氣流影響，各地天氣不穩，氣象署今晨5點55分針對全台12縣市發布豪大雨特報，其中台南市、高雄市及屏東縣3縣市的山區需特別留意「超大豪雨」警戒。

氣象署指出，今日嘉義以南地區有陣雨或雷雨，台中至雲林地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨。至於北部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨，其地他區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，民眾外出應攜帶雨具備用。由於連日降雨，山區請特別留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

請繼續往下閱讀...

豪大雨特報範圍遍及12縣市，台南市山區、屏東縣山區、高雄市山區要特別慎防「超大豪雨」；嘉義縣山區、台南市平地、高雄市平地、屏東縣平地需慎防「大豪雨」；雲林縣、嘉義縣平地、台東縣山區、屏東縣恆春半島要留意豪雨警戒；苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台東縣平地需注意大雨。

氣溫方面，中南部及花東高溫約30至31度，其他地區約33至35度。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

週一（4日）西南風偏強，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，大台北地區及北部、東北部山區並有局部大雨發生。氣溫方面，北部26至34度，中南部及東南部25至31度，東北部26至33度，東部26至32度。

週二（5日）西南風逐漸減弱，水氣仍多，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

週三（6日）各地大多為多雲到晴，僅中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。週四（7日）至週六（9日）各地大多為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 29 27 ~ 30 26 ~ 31

氣象署今晨針對全台12縣市發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法