高雄桃源3部落成孤島! 衛生所長邱孟肇揹藥箱 涉險徒步入山看診

桃源區衛生所長邱孟肇（右２）與部落勇士背負藥箱徒步進山。（高雄市衛生局提供）

2025/08/02 22:01

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄山區連日豪雨不斷，造成台20線南橫公路多處坍方、便橋封閉，尤其位處深山的桃源區復興、拉芙蘭及梅山3部落交通中斷，已成孤島，今（2日）道路仍未搶通，為避免部落慢性病患中斷服藥，桃源區衛生所所長邱孟肇與布農族勇士，跋山涉水挺進部落送藥看診。

高雄市衛生局指出，因北三里（復興、拉芙蘭及梅山）3部落交通中斷，所長邱孟肇心繫部落患者，連日來先掌握慢性病患用藥、視訊看診，再由衛生所同仁親自至六龜區健保藥局協助領取藥品，今日雖然雨勢未歇，仍決定背負3大藥箱，帶著復興里3位、拉芙蘭里5位病患的藥品，與區公所同仁、布農族勇士以步行接力方式往北三里前進。

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由於山區豪大雨不斷，沿途道路坍塌嚴重，歷經濕滑山徑與惡劣地形阻隔，一行人僅能以背負方式通行，途中亦獲公路局工務段協助，原本半小時車程共耗費2個多小時才抵達，全程以步行接力方式完成任務，且一抵達隨即拿出聽診器，照護部落居民健康。

衛生局表示，邱孟肇曾獲醫療奉獻獎，在桃源區擔任主任兼醫師已超過20年，常年駐守高雄市最偏遠的山區，說著布農族語、理解族人生活，用專業與信念陪伴部落度過每一次的風雨，從視訊問診到行動醫療、再到挺進部落駐點服務，多年來以這樣的模式落實偏遠醫療，確保醫療不中斷，展現醫療韌性與在地責任感。

邱孟肇一行人冒雨走在濕滑泥濘山徑，挺進桃源北三里。（高雄市衛生局提供）

邱孟肇（右3）一行人進入部落後，與接駁里民會合。（高雄市衛生局提供）

邱孟肇所長（右）抵達部落後，進駐拉芙蘭山莊為居民看診。（高雄市衛生局提供）

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