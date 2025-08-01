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    每天1-2件！台北市公車急煞投訴多 公運處：要求落實SOP

    詹為元指出，台北市平均每天會有1-2件公車急煞投訴，根本原因在於人力不足、排班緊湊。（資料照）

    詹為元指出，台北市平均每天會有1-2件公車急煞投訴，根本原因在於人力不足、排班緊湊。（資料照）

    2025/08/01 14:59

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市公車時常出現為趕時間猛踩油門或急煞案件，許多民眾因此摔倒。台北市議員詹為元指出，近三年針對公車司機急煞、急停的投訴件數達1313件，換算下來每天就有1至2件；他直言這是結構性問題，根本原因來自人力不足、排班緊湊，司機為趕時間只得猛踩油門。北市公共運輸處回應，針對工時每月抽查，確保不超過10小時，也加強教育訓練要求落實SOP，避免急煞、猛加速。

    詹為元指出，近五年台北市公車乘客摔傷通報數都破百，每年都大約有200件左右；針對公車司機急煞、急停的投訴件數，近三年也高達1313件，平均每年437件，換句話說等於每天有1到2件乘客反映公車開車猛起步急煞停問題。

    詹為元直言，如此多的市民投訴，其實根本原因來自長年司機人力不足、排班緊湊，導致司機為了趕時刻、爭取休息時間，只能猛踩油門、急煞車來滿足在指定時間完成表定的班表，司機遇到塞車時程被壓縮，只能開快一點回追，原因是怕被投訴或被罰，這樣的惡性循環，受害者還是乘客。

    他說，市府雖然有透過評鑑機制加重扣分、辦理司機工時稽查等機制，但成效有限；而今年成立的「公車學院」，至今共舉辦4場次，參與533人，內容包括新進駕駛、高風險駕駛、實車體驗、政府採購課程等等，但課程參與名單是由業者自行安排，並無強制力，也沒有追蹤改善，成效要打問號，且也沒有解決基層司機壓力過大、排班不合理的結構性問題。

    公運處回應，將協助業者積極招募募駕駛長，今年1月20日起，駕駛長配合加薪8000元，期盼可減少現有駕駛長的流失；針對工時、班表合理化，每月抽查駕駛長工時，以確保每日駕車時間不超過10小時，如有超時工作依規定裁處。

    公運處表示，行車安全仰賴駕駛行為，將持續加強教育訓練，要求駕駛長落實各項SOP，避免急煞車或猛加速情形，以及落實「右轉指差確認、左轉再三確認，停讓行人優先通行」等流程。

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