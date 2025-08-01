為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    吃海鮮、聽音樂 多位歌手、樂團明晚嗨唱桃園永安漁港

    桃園新屋永安漁港「潮起潮樂CHILL海海」演唱會明晚6點起舉行。（桃市府農業局提供）

    桃園新屋永安漁港「潮起潮樂CHILL海海」演唱會明晚6點起舉行。（桃市府農業局提供）

    2025/08/01 12:23

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園新屋「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」系列活動之「潮起潮樂CHILL海海」，明晚6點起將由DJ LØBO 引爆派對氣氛暖場揭幕，邀請南方二重唱、海鷗的蛋、李杰明、陳忻玥、一井，多位重磅新星樂團及歌手輪番獻唱，邀民眾來嚐海鮮、聽音樂，體驗海邊散策的悠閒假期。

    嘉年華系列活動由中壢區漁會主辦，「潮起潮樂CHILL海海」現場另規劃集結手作、小吃及好康摸彩、填問卷送好禮等多重活動的「搧海風創意市集」，力邀全民一起來同樂，感受夏夜晚風的吹拂下的Chill氛圍。

    農業局長陳冠義表示，「潮起潮樂CHILL海海」力邀多位實力派歌手、樂團登場，明晚一路嗨唱至晚間9點半，系列活動壓軸演唱會則於8月30日舉行。

    此外，8月16日在永安漁港觀光漁市，安排紙藝大師「洪新富」加持的海客漁鄉食魚教育活動，展示海洋生物紙藝作品；海洋客家休閒園區則有「夏一站海客」海客文化及牽罟漁法體驗，報名詳情可至活動網站（https://oceanhakka.rezio.shop/zh-TW）查看

    桃園新屋永安漁港「潮起潮樂CHILL海海」演唱會明晚6點起舉行。（桃市府農業局提供）

    桃園新屋永安漁港「潮起潮樂CHILL海海」演唱會明晚6點起舉行。（桃市府農業局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播