吃海鮮、聽音樂 多位歌手、樂團明晚嗨唱桃園永安漁港

桃園新屋永安漁港「潮起潮樂CHILL海海」演唱會明晚6點起舉行。（桃市府農業局提供）

2025/08/01 12:23

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園新屋「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」系列活動之「潮起潮樂CHILL海海」，明晚6點起將由DJ LØBO 引爆派對氣氛暖場揭幕，邀請南方二重唱、海鷗的蛋、李杰明、陳忻玥、一井，多位重磅新星樂團及歌手輪番獻唱，邀民眾來嚐海鮮、聽音樂，體驗海邊散策的悠閒假期。

嘉年華系列活動由中壢區漁會主辦，「潮起潮樂CHILL海海」現場另規劃集結手作、小吃及好康摸彩、填問卷送好禮等多重活動的「搧海風創意市集」，力邀全民一起來同樂，感受夏夜晚風的吹拂下的Chill氛圍。

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農業局長陳冠義表示，「潮起潮樂CHILL海海」力邀多位實力派歌手、樂團登場，明晚一路嗨唱至晚間9點半，系列活動壓軸演唱會則於8月30日舉行。

此外，8月16日在永安漁港觀光漁市，安排紙藝大師「洪新富」加持的海客漁鄉食魚教育活動，展示海洋生物紙藝作品；海洋客家休閒園區則有「夏一站海客」海客文化及牽罟漁法體驗，報名詳情可至活動網站（https://oceanhakka.rezio.shop/zh-TW）查看

桃園新屋永安漁港「潮起潮樂CHILL海海」演唱會明晚6點起舉行。（桃市府農業局提供）

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