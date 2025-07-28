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    台南後壁菁寮水淹及腰 在地居民：領沙包都來不及

    中南部豪雨不斷，後壁區菁寮嚴重淹水，水深及腰。（圖由台南市議員王宣貿提供）

    中南部豪雨不斷，後壁區菁寮嚴重淹水，水深及腰。（圖由台南市議員王宣貿提供）

    2025/07/28 11:04

    〔記者王姝琇／台南報導〕今天清晨起強降雨狂炸溪北地區，台南市最大累積雨量出現在後壁區329毫米，後壁菁寮地區傳出嚴重淹水、水淹及腰，在地居民冒險徒步涉水。民眾表示，一早大雨狂炸，原本要前往區公所索取沙包擋水，但門被鎖住，後來聯繫上已來不及，雨勢太大了。

    中南部豪雨不斷，台南後壁淹水高度已達成人腰部。（擷取自台南市議員王宣貿臉書）

    中南部豪雨不斷，台南後壁淹水高度已達成人腰部。（擷取自台南市議員王宣貿臉書）

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